Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 ay uzatıyoruz!'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bolu Belediyesi'nde işçilerin kapıya konulmasını kınıyorum. Akşam başka sabah başka söyleyenleri milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır binlerce kapı açılır. İnşallah HAK-İŞ Sendikası olarak bu işin arkasındadır. Bizler de yanındayız. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız.

Hak-İş kurulduğu günden bu yana bağrından çıktığı toplumun tüm meseleleri ile yakından ilgilenmiş bir sendikadır. Yerli ve milli duruşuyla çalışmalarını sürdürmüştür. Türkiye'yi birlikte bugünlere getirdik, inşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız.

Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık.Zenginliğin tabanını genişlettik. Ülkemizi dünyanın 13. ekonomisi haline getirdi. Milletimizin 17 yıl öncesinin çok üzerinde refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Cari açığı hedeflerimize yakın seviyeye çekmeyi başardık.

"İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

İhracatımız her ay rekorlar kırarak artmaya devam ediyor. Ülkemizi yıllık bazda hep büyüttük. İhracatı en kısa zamanda 200 milyar doların üzerine çıkaracağız.

"BORCU SIFIRLADIK"

İşsiz oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız. İş dünyamız ile 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda, işsizlik yeniden tek haneli rakamlara inecek.

Göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Borcu sıfırladık. Bizim için IMF söz konusu değildir, o kapı kapanmıştır..

"4 AY UZATIYORUZ"

Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.

MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Merkez Bankası'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişmesi gerektiğine inandık. Faiz politikasının nasıl şekillendiğini en kısa zamanda göreceksiniz. Faizi tek haneli rakamlara indirmek durumundayız. Bunu başaracağız, kararlıyız.

Orada bir tıkanıklık vardı. Bedelinni tüm ülke birlikte ödüyoruz. Bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir.

Seçimden önce hak, hukuk adaleti, ağzından eksik etmeyenlerin hukuksuzluk abidesine dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Sadece siyasi düşüncesinden dolayı insanları çocuğunun nafakasından mahrum etmek partizanlğığın en aşağılık halidir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Yeni hükümet sistemini adım adım inşa ederek bugünlere geldik.

Tamamını yeniden yapılandırdığımız bakanlıklarımız ve kurumlar hem başarılı hem de aksaklıkları gösterdi. Yönetim değişiliğinin büyüklüğü düşünüldüğü sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir. Reform ve değişim kurumlar içinde kesintisiz bir süreci ifade eder. Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenler aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

CHP zihniyeti demek tek adamcılık demektir. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik.