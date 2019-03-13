Cumhur Meclisi’nin adayları Dim TV'deydi

YEREL seçime 17 gün kala Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in meclis listesindeki Ak Partili Mehmet Ali Kiriş ve Arif Tok ile MHP'li Kerim Aydoğan ve Adem Er, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu 'Seçim Özel 2019'un canlı yayın konuğu oldular. Aydoğan, Er, Kiriş ve Tok, çarpıcı açıklamalar yaptılar.

‘LASTİĞİ ARABAYLA GİDERKEN DEĞİŞTİRDİK’

5 yıldır Alanya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve bu dönem yeniden meclis üyesi adayı gösterilen Adem Er, “Geride kalan süreçte zor ve imkansız gibi gözüken pek çok hizmeti halkla buluşturduk. Çünkü 2014’te 16 belde belediye Alanya ile birleşti. Seçilir seçilmez yapılanma süreci başlattık. Pergel sistemiyle merkeze ve kırsala aynı ve eşit hizmet götürdük. 84 yaylamız için iki ayrı şantiye kurduk. Büyükşehir Yasası’ndan kaynaklanan geçiş sürecini başarıyla atlattık. Lastiği patlayan bir arabanın tekerini ancak durdurup değiştirebilirsiniz ama biz araba hareket halindeyken lastik değiştirdik. Çok güçlü bir ekibimiz, 500’ün üzerinde makine parkımız var. Geçen dönem altyapı oluşturma dönemiydi, önümüzdeki dönem vizyon ve marka şehir olma dönemi olacak” dedi.

‘ANKARA İLE ALANYA ARASI KÖPRÜ OLACAĞIZ’

Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ali Kiriş ise ittifak sayesinde Ankara’dan ve Antalya’dan Alanya’ya hangi hizmetleri getirebiliriz, önümüzdeki dönem bunun için çalışacaklarını kaydetti. Kiriş, “İttifakta hiçbir sıkıntı yok. MHP kanadı ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Herkes Adem Murat Yücel’in hizmetlerinden memnun olduğunu söylüyor. İnsanlar kavgayı, sürtüşmeyi, sataşmayı sevmiyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı sakin ve seviyeli seçim çalışmalarıyla Alanya’da ön plana çıkıyor. Sandıkta bunun karşılığını yüksek oranda alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

‘DERNEKLERİ BAŞKANLAR KAPATAMAZ’

MHP’li Belediye Meclis Üyesi Adayı olan turizmci işadamı Kerim Aydoğan ise Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez’in, “Bir Alanya’mız Var Derneği’ni kapatacağız” açıklamasına yanıt verdi. Aydoğan, “Dernekleri siyasiler kapatamaz. Kaymakam Bey, hakimler, savcılar kapatır. Siyasiler belki fikir verebilir. Bu dernek toplamda 5 binin üzerinde öğrenciye burs verdi. İki lise yaptırdı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne büyük maddi destekler verdi. Bu dernek için çalışan insanların motivasyonunu kırmamak gerek. BAKA’nın proje desteğiyle ev kadınlarına yönelik çalışmalar yapıyorlar. Eğer dernekte şaibe olmuş olsa kanun var, adalet var, Dernekler Masası var. Bugüne dek pek çok kez denetimden geçti ama hiçbir şaibe çıkmadı. İşadamları veya sade vatandaş dilediği vakfa veya derneğe bağışta bulunabilir. Bu bağışların nerelere, hangi amaçla kullanıldığına bakmak, sanki bir şaibe varmış havası yaratmamak lazım” dedi.

‘BAŞKAN YÜCEL’İN HİZMETLERİ ÇOK İYİ’

Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Endüstri Mühendisi Arif Tok ise geride kalan 5 yılda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hizmetlerinden memnun olduklarını söyledi. Ak Parti olarak kimi zaman Yücel’e destek verdiklerini, kimi zaman da çekimser oy kullandıklarını belirten Arif Tok, “Başkan Yücel vaat ettiği pek çok projeyi yerine getirdi. Aslında biz geride kalan 5 yılda muhalefet olsun diye muhalefet yapmadık. Yerel yönetime de çalışmalarında Ak Parti olarak destek verdik. Bizim Ak Parti olarak en önemli misyonlarımızdan biri de Antalya Büyükşehir Belediyesi ile köprü vazifesi görmek olmuştur” dedi.

‘TURİZMCİLER İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR’

Turistin otelden çıkması için şehir merkezine cazibe merkezleri oluşturulması gerektiğini söyleyen Meclis Üyesi Adayı Kerim Aydoğan, “Ben turizmciyim. Her otelci müşterilerin otelden çıkıp gezmesini ister, çünkü maliyetler ancak böyle düşer. Yeter ki turist gelsin. Son birkaç yıldır başımıza gelmeyen kalmadı. Rus uçağının düşmesi, FETÖ olaylarından en az 1 milyon Rus turisti kaybettik. Ama hem Alanya Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi şehir merkezini turiste cazip hale getirecek projeler hazırlıyorlar. Turistten sadece otelci değil, yumurtacı da kazanır, üretici de. Bu nedenle turizm için cazibe merkezleri oluşturmak çok önemli. Hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hem de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de bu konuyla ilgili çok önemli projeleri var” dedi.

‘GRUP TOPLANTILARI ORTAK YAPILACAK’

Seçimi Adem Murat Yücel’in kazanması halinde yeni dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alacağı konuşulan Ak Partili Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ali Kiriş, bunu konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti. Yeni dönemde meclis gruplarının nasıl toplanacağını da açıklayan Kiriş, “Meclis grup toplantıları birleştirilmiş olarak yapılacaktır. Çünkü bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadar” dedi.

‘SERVİS PROJESİNİN İÇİ DOLU DEĞİL’

Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez’in, “Okul servisleri ücretsiz olacak, çaylar Belediye Çay Bahçesi’nde 1 liradan satılacak” vaatlerine yanıtı Meclis Üyesi Adayı Adem Er verdi. Er, “Belediye Çay Bahçesi’ni meydan projesiyle zaten revize edeceğiz. Çay Bahçesi kalkıyor, daha modern kafeler geliyor. Politikacılar halkın hoşuna gidecek söylemlerde bulunur. Ama bazı sosyoekonomik gerçekler var. Bizim zaten Alanya Belediyesi olarak 70’in üzerinde servis hizmeti de veren aracımız var. Hesapladım, sadece ilköğretim okulu öğrencilerinin servis ücretleri 60 ila 120 milyon lirayı buluyor. Alanya Belediyesi’nin bu yılki tahsilatı 300 milyon lira. Yarısını okul servisine verip hizmeti, projeleri nasıl yapacaksınız? Alanya bir Konaklı değil. Alanya’nın bir ucu Alara, bir ucu Aydap. Madem yılda 120 milyon lira para harcayıp servis hizmeti vereceksiniz, o parayla yılda en az 10 okul yaptırırsınız. Öğrenciyi okuluna götüreceğinize okulu öğrencinin ayağına götürürsünüz” dedi.

BELEDİYE SARAYI İNŞAATI NEDEN DURDU?

MHP’li Meclis Üyesi Adayı Kerim Aydoğan ise Alanya’nın il olması gerektiğini söyledi. Aydoğan, “Bir il için çok ciddi bütçeye ihtiyaç var. Şehrin hazır olması gerekiyor. Alanya geçmişten beri hep hazırdı ama nedense il yapılmadı. Artık Cumhur İttifakı ile bu arzumuzun yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi. Kerim Aydoğan ayrıca muhalefetin “Oba’daki yeni Belediye Sarayı inşaatı neden durdu?” açıklamalarına yanıt verdi. Aydoğan, “Dış güçlerin baskısıyla geçen yıl dövizde büyük dalgalanma oldu. Alanya Belediyesi’nin ödemesinde sorun yok. Müteahhit firma sabit fiyatla ihaleye girdi ama dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle o da malzeme alımında zor durumda kaldı. Yeni dönemde bir yıl içerisinde yeni belediye binası bitirilecek aşamaya getirildi. Cuma Pazarı’ndaki düğün salonu için devam eden mahkemeler sona erdi ve yeni proje için kepçe vuruldu. Alanya’ya yakışan bir proje olacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 17:19