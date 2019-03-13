Cumhur Meclisi Dim TV'deydi 

YEREL seçime 17 gün kala Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Yücel’in meclis listesindeki Ak Partili Mehmet Ali Kiriş ve Arif Tok ile MHP'li Kerim Aydoğan ve Adem Er, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu 'Seçim Özel 2019'un canlı yayın konuğu oldular. Aydoğan, Er, Kiriş ve Tok, çarpıcı açıklamalar yaptılar.



Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 23:18