Cumhur İttifakı'nda 'rüşvet' krizi! MHP'li başkandan ağır suçlamalar
Cumhur İttifakı'nda 'Alucra krizi' patlak verdi. İttifakın adayı olarak seçilen Giresun'un Alucra İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Suat Aybar, AK Partili vekil ve eski Bakan Nurettin Canikli'yi suçlayıp "Hizmetlerimizi engelliyor" dedi.
MHP'li Belediye Başkanı Suat Aybar, iddiaya göre AK Partili vekil ve eski Bakan Nurettin Canikli'ye yakın Fen İşleri Müdürü'nün görevine, "Rüşvet aldığı" gerekçesiyle son verdiğini açıkladı. Aybar, " Alucra'nın geleceği konusunda dalımızı kıranın ağacını kökünden sökerim" dedi ve ilçedeki tüm olayların Canikli'ye yakın "Prens" adıyla bilinen bir kişinin etrafında döndüğünü de savundu.MHP'li Aybar şu iddialarda bulundu: "Belediyemizde çalışan Fen İşleri Müdürü, rüşvet yediği ve görevini kötüye kullandığı için açığa alınmıştır. Yaptığı yolsuzluklar hakkında, Alucra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu şahsa 'Prens' sahip çıkarak, başka boyutlara götürmektedir. Ben bu boyutların içinde olmam. Ben, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı'yım. Belediye'deki usulsüzlüklere rağmen, sayın İçişleri Bakanımız tarafından gönderilen müfettiş, 15 gün görevli olmasına rağmen, geldiği gün itibariyle sayın Nurettin Canikli tarafından görevi iptal edilmiştir. Alucra'nın geleceği konusunda kim varsa, dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz."
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