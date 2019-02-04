Cumhur ittifakı kahvaltıda buluştu

BAŞKAN Türel, Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Davamız da bir, yolumuz da” dedi. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da Menderes Türel’in 2 dönem belediye başkanlığında yapmış olduğu hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, “Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Allah’ın izni ve bereketiyle, yüce milletimizin teveccühüyle 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında, Cumhur İttifakı zaferle taçlanacaktır” dedi.

MHP’Lİ MUSTAFA AKSOY DA KATILDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Muratpaşa Teşkilatı’nın düzenlediği Cumhur İttifakı kahvaltı programına katıldı. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç’in de katıldığı programda konuşan Başkan Türel, Cumhur İttifakı olarak çıkılan yolun milletin ve memleketin beka meselesi olduğuna dikkati çekti. Başkan Türel, çocukların, gençlerin ahlaklı bir geleceğe taşıma anlayışına sahip olduklarını belirterek “Gençlerimizi, kirlenen dünyada onlara kurulan tuzaklardan uzaklaştırmak, onları geleceğe emin adımlarla taşımak isteyen bir anlayışımız var” dedi.

AKSOY’DAN BERABERLİK MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türk siyasetindeki Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensuplarının bir teşkilatçılık anlayışı ve olgunluğu içerisinde çalışacaklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Önümüzdeki 8-9 Şubat tarihlerinde Adana’da partimizin 50. Yılını hep birlikte anacağız. Antalya’da zillet ittifakına geçit olmayacaktır, şer ittifakına geçit olmayacaktır. Bizler şu anlayışın içerisindeyiz, 4 ilçe belediyesini kazansak, ittifak ruhundaki Büyükşehir’i kaybedersek bizim için hiçbir anlam taşımıyor. Ak Parti açısından da Antalya’da 10 ilçe belediyeyi alsak, yine Büyükşehir’i kaybediyorsak yine bir anlam ifade etmiyor.

‘ALANYA NE İSE KONYAALTI DA ODUR’

Bütün ülküdaşlardan istirhamım ricam şudur. Gece uyumadan gündüz yorulmadan bir anlayışla kapı kapı dolaşarak, her bir eve girerek Cumhur İttifakı kapsamındaki bütün adaylarımıza, kendisi belediye başkanı adayıymış gibi çalışacak, bunu rica ediyorum. Bunu yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ruhuyla doğan ve 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi olarak adını alan bu siyasi parti, şahadetlerin olduğunu, şehitlerinin olduğunu ve geride kötü günlerin, acı günlerin olduğunu hiçbir ülküdaşımız unutmamalı ve unutturmamalı.”

