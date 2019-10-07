Cumhur'dan Böcek'e tepki hazırlığı

Alper Kutay

SEÇİMDEN önce ve sonra, “İlçelere hak ettiği bulvar ve caddeleri geri vereceğim” diyen Başkan Böcek, 4 Ekim Cuma günü itibariyle kararı imzaladı. Tavsiye kararının yarın yapılacak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirileceği ve kararın meclisten geçeceği öğrenildi. Bugün Alanya’daki pek çok basın kuruluşunda yer alan bu habere Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ile MHP’den sert tepki geldi.

CUMHUR İTTİFAKI’NDAN TEPKİ SİNYALİ

Ak Parti İlçe Teşkilatı ile MHP İlçe Teşkilatı’nın yanı sıra Alanya Belediye Meclisi’ndeki Ak Parti ve MHP’li meclis üyelerinin konu hakkında 9 Ekim Çarşamba günü ortak basın açıklaması yapacakları ve “Göreve geldiğinden beri kasada para olmadığını söyleyen Muhittin Böcek, hem 20 milyon liralık külfeti Alanya Belediyesi’nin üzerine yıkıyor, hem de bunu bir jest olarak gösteriyor. Bu devir, Alanya Belediyesi’nin kasasına büyük külfet getirecek” diyecekleri öğrenildi. Muhittin Böcek imzasıyla yayınlanan karara göre Alanya yol ağları devri tamamlanmış olacak.

BULVAR VE ANA CADDELER İADE EDİLİYOR

Buna göre Alanya'nın iki büyük ana arteri olan Atatürk Bulvarı ile Ahmet Tokuş Bulvarı'nın yanı sıra Şeyh Şamil Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Şevket Tokuş Caddesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi, Türkler Belediye Caddesi, Türkler Aydın Bey Caddesi, Payallar ile Konaklı arasındaki Atatürk Caddesi, Oba Fatih Caddesi ve Mahmutlar Menderes Bulvarı Alanya Belediyesi'ne devredilecek. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılı içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edileceğini, 2020 yılından itibaren ise bahse konu Bulvar ve ana caddelerden tahakkuk eden ilan ve reklam ücretlerinin Alanya Belediyesi tarafından tahsil edilmeye başlanacağını açıkladı.

‘HİZMETİ EN YAKIN BELEDİYE VERMELİ’

Türkiye tarafından 21 Kasım 1988 tarihinde Strazburg’ta imzalanan ve 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan “kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır” hükmü ile Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “belediye hizmetleri, vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur” hükmü uyarınca kentsel yolların Büyükşehir Belediyesi yol ağından çıkarılarak Alanya Belediyesi’ne bırakıldığı ifade edildi.