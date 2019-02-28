Çorbacı’ya plaketli veda

Haber: Alper KUTAY

CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın ortak adayı Abdullah Sönmez’in 19 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen belediye meclis listesinin kendilerine gösterilmediğini söyleyip istifa eden 14 yönetim kurulu üyesinin istifasından sonra başkanlık görevi düşen eski CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’ya, yeni İlçe Başkanı olarak atanan Coşkun Karadağ ve ekibi, plaketle veda edecek. Yarın saat 10.30’da CHP İlçe Teşkilatı’nda düzenlenecek törende Çorbacı’ya bugüne dek verdiği hizmetler için teşekkür edilecek.