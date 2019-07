Çorbacı'dan flaş açıklama: ‘Kongrede ben de adayım’

Alper Kutay

ÇORBACI, “Ben her zaman teşkilatımın yanındayım. Eğer konjonktür gereği aday olmam gerekirse olurum. Ama ben yüzde 100 adayım demiyorum. O zaman gelsin, o süreç neyi gösterirse öyle davranacağım. Şu anda Aralık ayında kongre olup olmayacağı bile belli değil. O zaman geldiğinde karar vereceğim. Belki farklı bir isim üzerinde durulur ve o isim desteklenir. Şu an bunları söylemek için çok erken” dedi. Öte yandan edinilen bilgilere göre Çorbacı’nın yanı sıra mevcut CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın, Durmuş Özgen’in, Mehmet Can Karagöz’ün ve Gökhan Sipahioğlu’nun da isimleri muhtemel adaylar arasında geçiyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:21