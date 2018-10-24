Çorbacı: Yerel seçimde favoriyiz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe yönetimi bugün haftalık olağan yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi gündeme ilişkin bir basın açıklaması İlçe Başkanı Sefa Çorbacı "Yerel seçimler genel gidişattan ayrı tutulamaz" diye konuştu. Çorbacı açıklamasında şu konulara değindi:

'İKTİDARIN DUVARINA YAPIŞIP KALDILAR'

Emeklilikte yaşa takılanların umudu maalesef iktidarın açıklamalarıyla sona ermiştir. Fındık üreticilerinin feryadı Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) duvarına yapışıp kalmıştır. Amerikalı papazı bırakan mahkemenin kararına 'saygı duyun' diyen iktidar mensuplarının

andımız yasağını kaldıran mahkemeyi tartışmaya açmışlardır. Son 15 gündür papaz ve kaşıkçı tartışmalarına kilitlenen ülke, iç sorunlarına ne zaman dönecek merak etmekteyiz. Ağır ekonomik koşulların kış aylarıyla birlikte daha çok hissedileceğini öngörmemek mümkün değilken. Önümüzdeki yıl itibariyle emekliye, asgari ücrete ve diğer çalışanlara ne kadar zam yapılacak merak etmekteyiz.

'SEÇMEN KIRMIZI KART GÖSTERECEK'

Yerel seçimleri genel gidişattan ayrı tutmak siyasetin doğasına aykırıdır. Ülke genelinde tüm seçmenlerin önümüzdeki seçimlerde iktidara bir kırmızı kart göstereceğini ve uyarıda bulunacağını biliyor ve umuyoruz. Kötü gidişatın, yerelden genele bir karşılığı olacaktır. Bir diğer gündemimiz ise yerel seçimler ve muhtemel adayları. Geçtiğimiz hafta Alanya’da yazılı ve görsel basının tek gündemi Muhtemel CHP Alanya belediye başkan adayları olmuştur. Adı partimizle anılan birçok isim yazılıp çizilmiştir. Bizim için önemli olan adı partimizle anılan isimler değil, adı partimizde anılan isimlerdir. Alanya örgütü olarak bu isimleri kendi içimizde tartışacağız. Yönetimimizle, delegelerimizle ve üyelerimizle en doğru kararı verip birbirimize kenetlenerek yola çıkacağız.

'SEÇİMİN FAVORİSİ CHP'

Ekonomik şartların günden güne ağırlaştığı, çarşıya pazara ateşin düştüğü bir ortamda yapılacak olan seçimin favorisi CHP’dir.

Bunun altını özellikle çiziyorum. İltifat marifete göredir. 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin marifeti ortadadır. Halkımızın bunlara iltifat edeceğine ihtimal dahi vermiyorum."