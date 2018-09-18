Çorbacı: Türel 4,5 yıldır neredeydi?

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, hem Alanya Belediyesi’ni hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ulaşım sorununu çözmemekle suçladı. Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi olan şehir plancısı Erkan Demirci’nin ulaşım krizini sürekli gündeme getirdiğini ancak yanıt alamadığını belirten Çorbacı, “Alanya’da yolların üç sahibi var. Büyük bulvarlar Büyükşehir’e, küçük ve ara yollar Alanya Belediyesi’ne, çevreyolu ise Karayolları’na bağlı. En büyük sıkıntı ana caddelerde yaşanıyor. Mola Kavşağı’ndaki ışıklandırma bile arızalı. Bir çalışma var ama bilgi veren yok. Bir çalışma olacaktı madem, neden şimdi yapılıyor? Daha sezonun ortasındayız, önümüzde bir aylık süre var” dedi.

‘AKILLARINA YENİ Mİ GELDİ?’

25 Metrelik Yol’da da aynı trafik sorununun yaşandığını söyleyen Çorbacı, “Bir de çevreyolunda karmaşa var. Yeni çevreyolu yarıya kadar yapıldı, sonra durdu. Battı çıktı yaptılar, iki damla yağmurda insanlar içinde yüzdü. Bunların yaptıkları iş zaten hep böyle yarım yamalak. Halkı kandırmaya, halkı yönlendirmeye yönelik. Yerel seçime 6 ay kaldı. Vatandaş sabretsin, hem Alanya hem de Antalya'yı CHP olarak alacağız, sorunları çözeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 'Alanya’da ulaşım sorununu kökten çözeceğiz" demiş. 4,5 yıldır neredeydin? Geldin buraya, ilçe başkanını yanına alıp esnafla konuştun. 4,5 yıl neredeydin? Seçime 6 ay kaldı, geldin şimdi bunları anlatıyorsun” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 09:52