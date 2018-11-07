Çorbacı Toklu'dan cevap bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çorbacı, FETÖ soruşturması sonucu geçtiğimiz günlerde tutuklu olarak yargılanmaya başlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adil Taşbaş'a ilişkin Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya sorular yöneltti.

'FETÖ'DEN TUTUKLANAN BAŞHEKİME SİYASETEN KİMLER İCAZET VERMİŞTİR?'

'BAŞHEKİM OLARAK ATANMASINA KİM REFERANS OLMUŞTUR?'

Çorbacı "Öncelikle Alanya'da bulunan bütün kurumların bizim için çok değerli olduğunu bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz hafta ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir deprem yaşandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, FETÖ'den tutuklandı. Yaşanan olayla alakalı olarak kafamızda ciddi soru işaretleri var. Ben basın yolu ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya sormak istiyorum. Bu başhekim hangi kriter doğrultusunda atanmıştır? Başhekim Taşbaş'a kim referans olmuştur? Başhekimin kendisine referans olan kişi ile bağlantısı nedir? Resmi kurum ve kuruluşlar bünyesine alınacak bir taşeron işçi için bile ciddi bir güvenlik soruşturması yapılırken, terörle mücadelede böylesi günler yaşadığımız ülke konjonktüründe Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ataması yapılan Taşbaş'a siyaseten kimler icazet vermiştir? Hem Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya hem de Toklu'nun olası bir istifası söz konusu olduğunda yerine geçeceği konuşulan yardımcısı Kiriş'e sorularımız bunlardır. Sorduğumuz soruların cevabı bir an evvel verilmelidir. En yakın zamanda cevap bekliyoruz. Zira cevaplar yalnızca bizleri değil bütün kamuoyunu ilgilendirmektedir" ifadelerini kullandı.

'YAPILAN ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN'

"Döviz kısmen düştü lakin zamlar hala yerinde duruyor" diyen Çorbacı ekonomik süreci değerlendirerek "Bir diğer değineceğimiz konu ise Türkiye'nin içerisinden geçtiği ekonomik süreçtir. Özellikle 24 Haziran seçimlerinin ardından yükselen döviz kurlarının ardından hemen hemen bütün temel ihtiyaç maddelerine ciddi oranda zam yapılmıştı. Mevcut iktidarın üst üste yaptığı zamlar sonucu ise ticari işletmelerden, esnafa, memurdan asgari ücretliye toplumun her kesimi istisnasız olarak ciddi zarar görmüştü. Biliyorsunuz ki son süreçte euro ve doların düştüğü yönündeki açıklamalar duyuyoruz. Şuan euro 6.10, dolar ise 5.30 üzerinden karşılık bulmaktadır. Dolar ve euro düştü lakin gelen zamlar geri çekilmedi, dolarda yaşanan indirim piyasalarda yer alan ürünlere yansımadı. Bizler buradan zam yapılan ürünlerde indirime gidilmesini talep ediyoruz. Zammı nasıl yaptılarsa indirimi de yapmalılar. Önümüzde kara bir kış var ve durum hiç iç açıcı değil. Bizler felaket tellallığı yapmak istemiyoruz lakin uyarmakta fayda görüyoruz" şeklinde konuştu.