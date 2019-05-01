EN çok izlenen programlar arasında yer alan İğneli Fıçı’dan sonra hiçbir CHP’li yöneticinin yanıt veremediği Sefa Çorbacı’nın, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen CHP Danışma Kurulu Toplantısı’nda zehir zemberek açıklamalar yapacağı öğrenildi. Çorbacı, İğneli Fıçı’da yaptığı açıklamada, “Yönetimden biri kızını, biri arkadaşını, biri patronunu meclise zorla yazdırmak istedi. Kabul etmeyince de istifa edip beni başkanlıktan ettiler” demiş, bu sözlere CHP yönetiminden hiçbir yanıt gelmemişti.
Çorbacı Danışma Kurulu’nu bekliyor
31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce, 18 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilen Alanya Belediye Meclis Üyesi Listesi’ne itiraz eden yönetim kurulu üyelerinin itirazı ve istifası sonrası parti tüzüğü gereği CHP İlçe Başkanlığı görevi sona eren Sefa Çorbacı, 22 Nisan’da Dim TV’de katıldığı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’da CHP yönetimini adeta topa tutmuştu