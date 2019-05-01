Çorbacı Danışma Kurulu’nu bekliyor

EN çok izlenen programlar arasında yer alan İğneli Fıçı’dan sonra hiçbir CHP’li yöneticinin yanıt veremediği Sefa Çorbacı’nın, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen CHP Danışma Kurulu Toplantısı’nda zehir zemberek açıklamalar yapacağı öğrenildi. Çorbacı, İğneli Fıçı’da yaptığı açıklamada, “Yönetimden biri kızını, biri arkadaşını, biri patronunu meclise zorla yazdırmak istedi. Kabul etmeyince de istifa edip beni başkanlıktan ettiler” demiş, bu sözlere CHP yönetiminden hiçbir yanıt gelmemişti.