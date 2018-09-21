Çorbacı'dan sert eleştiri: 'TC vatandaşlığı bu kadar ucuz mu?'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Türk vatandaşlığına geçişte yapılan ve geçtiğimiz günler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren gayrimenkul indirimleriyle ilgili Dim TV'ye (dimtv.tv) özel açıklamalarda bulundu. Çorbacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "3 ayrı kolaylık sağlandı. Sabit gayrimenkul alımı 1 milyon dolardan 250 bin dolara, ticaret yapan yani gayrimenkul alıp satanların 2 milyon dolardan 500 bin dolara ve 100 kişi istihdam etme sınırını 50 personele düşürdüler. Biz dış yatırımlara tabi ki karşı değiliz. Bu içeriye belki Türkiye Cumhuriyeti’ne döviz girsin, ticaret canlansın diye yapılmış olabilir. Fakat biz şuna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bir Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz, bu kadar kolay olmamalı. Sanki biz bir Türk vatandaşı olarak İngiltere'ye, Hollanda'ya, İskandinav ülkelerine, uluslararası Birleşmiş Milletler ülkelerine gittiğimiz zaman bu kolaylıkların onda biri bile sağlanmıyor. Bunun on katı bize zorluk çıkarıyorlar. Nasıl TL değerini 16 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) hükümeti düşürdüyse şimdide Türk vatandaşlığının değerini düşürmüştür. Bunun kısacası, özü budur. Ancak sanki çok büyük bir başarı yapmışlar gibi halka lanse ediyorlar. Biz bunun kesinlikle karşısındayız. Türk vatandaşlığının bu kadar değeri düşürülmemeli, daha da zorlaştırmak gerekirken tam tersi yapılıyor, aşağı çekiliyor. Tekrar söylüyorum, dışarıdan gelen yatırımlara karşı değiliz. Hele Alanya gibi bir yerde turizm kentinde, yabancı satışlarına, ticaretine karşı değiliz. Türk vatandaşlığının bu kadar basite indirgenmesine karşıyız."