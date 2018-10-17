Çorbacı'dan Şahin yorumu: 'En güçlü adayı çıkaracağız'

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) hiçbir zaman aday sıkıntısı çekmediğini söyleyen CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, "Evet, kabul ediyoruz, Alanya’da hiç seçim alamadık ama bu dönem çok iddialı olduğumuz ortada. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, görevde bulunduğu süreçte başarılı çalışmalar yapmıştır. Ancak bizim tek görüştüğümüz veya analiz yaptığımız kişi Mehmet Şahin değildir. Son günlerde onun adı sürekli geçtiği için siz onu soruyorsunuz. Fakat bizim danışma kurulu toplantımızda Şengül Yeşildal ve Ali Takavüt isimleri de çıktı. Ayrıca yönetim kurulu üyemiz ve Mahmutlar'da meclis üyeliği de yapmış olan Avukat Murat Can da aday olarak düşünülebilir. Yani biz tek bir isim üzerinde değil, birçok isim üzerinde değerlendirme yapıyoruz. CHP olarak Alanya'da ve Antalya'da bayrağımızı dikeceğiz. Mehmet Şahin ismi dün gündeme geldi. Biz parti tabanımızla birlikte her konuyu değerlendirip mutlaka en güçlü adayı çıkaracağız" dedi.

'OTOBÜSÇÜ ESNAFI GERÇEĞİ BİLMELİ'

Çorbacı, geçen hafta yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Mahmutlar ve Kargıcak Otobüs Hattı esnafından istenen 200 bin TL'lik ücretin düşürülmesi ya da vadesinin uzatılması konusundaki çabalarına rağmen Mahmutlar-Kargıcak otobüslerinin kapasite artışı karşılığında 200 bin TL ödeme kararı çıktığını söyledi. Esnafa bazı konularda umut verildiğini belirten Çorbacı, "Son günlerde tespit edilen ücretin yarısının peşin, kalan yarısının ise para bulundukça ödeneceğine dair haberler yayınlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yasa ve mevzuatlar doğrultusunda karar alan en önemli organıdır. Alınan kararlar da belediye başkanı dahil herkesi bağlar. Sayın Menderes Türel de bunu bilecek tecrübede bir siyasetçidir. Büyükşehir Meclisi'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) oylarıyla, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de oy kullanmayarak buna zaten destek olmuşlardır. Otobüs ücretlerinin yüzde 50'sinin peşin, geri kalan bedelinin de yasal faiziyle birlikte 6 taksitle ödenmesi şeklinde karar alınmıştır. Başka bir deyişle yasal faiz de hesaplanırsa otobüsçü esnafının ödeyeceği bedel 200 bin TL'nin de üstünde olacak ve bu bedelin yarısından fazlası 6 taksitle ödenecektir. Gazetelerde çıkan, ‘ücretin yarısı para bulundukça ödenecek’ tarzı haberler esnafı umdurmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Tek derdi çoluğuna çocuğuna ekmek götürmek olan otobüsçü esnafının daha sonra mağdur olmaması açısından bu gerçeği bilinmesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER ANTALYA'DA TOPLANIYOR

Antalya'da bugün 2019 yerel seçimlerine hazırlık ve değerlendirme bölge toplantısı yapacaklarını dile getiren Çorbacı, "Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı da bizlerle beraber olacak. Toplantıya mevcut ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve eski belediye başkanları ile eski milletvekilleri de katılacak. CHP'nin seçime hazır olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.