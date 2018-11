Çorbacı'dan Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında her cuma saat 19.30’da izleyici ile buluşan Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin konuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı oldu. Alanya siyasetinin kalbi her zaman olduğu gibi yine Dim TV Genel Yayın Yönetmeni, yanı sıra Alanya’nın amiral gemisi Yeni Alanya’nın politika editörü olan Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi’nde attı. Kutay ve Çorbacı yerel seçim sürecini Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında değerlendirdi. Çorbacı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’ne yönelik eleştirileri ve her iki belediyenin mevcut başkanlarına sorduğu sorular ise programa damga vurdu. İşte programdan satır başları:

‘OLASI İTTİFAKTA BİRBİRLERİNE GİRERLER’

Kutay’ın önceki gün Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmelerinin ardından ortaya çıkan ‘ittifak’ söylentilerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Çorbacı “Yücel ittifak istemediğini ifade etti. Ha keza AKP cephesinden de benzer bir açıklama geldi. En nihayetinde alınacak kararlara bağlı kalacaklarını da söylediler. Lakin bütün yapılan yorumların toplamına bakıldığında altında bir şeyler aramak lazım gelir. İyi okunmalı. Zaten bu iki parti ortak değiller miydi? Yukarıda hala ortaklar. Erdoğan, Türkiye’de bazı gerçeklerin farkında vardı. Halk ekonomik sıkışmışlıkların ardından artık isyan ediyor. Erdoğan gördü ki, İstanbul elden gidiyor. Ankara gidiyor. Antalya zaten gitti. Dolayısıyla AKP ittifak istedi. MHP’de 29 gün sonra ‘İttifak yok’ kararlarını değiştirerek olası ittifakı konuşmaya başladı. Ne yaptıklarını, ne dediklerini bilmiyorlar. 2 gün sonra çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda, Erdoğan’ın, ‘Bahçeli bizi kandırdı’ dediğini işitebilirsiniz. Bu Türkiye geneli üzerine yorumlarım. Alanya’ya gelirsek. İnanın ittifak yapmaları bizim için iyi olur. Zira AKP içerisinde ciddi bir kesim, mevcut belediyeye tepkili. Bizler bunu biliyoruz. Hatırlayacaksınız, yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından Toklu, Yücel’e ilişkin sert eleştirilerde bulunmuştu. Çok değil 4-5 ay evvel. Ha keza başkan yardımcısı Kula da cevabını vermiş, tartışmalar uzun süre devam etmişti. Yerelde ittifak yapmaları durumunda önümüzdeki süreç ciddi bir kaos ortamına gebe. Seçimlere varmadan birbirlerini yemeleri muhtemel” dedi.

‘İTTİFAKTA ÖNCE ANTALYA, SONRA ALANYA’

Çorbacı yanı sıra olası İyi Parti-CHP ittifakına ve ittifakın olası adayına da değinerek “İttifaka ilişkin henüz karar verilmiş değil. Her zaman belirttiğimiz gibi bu kararı genel merkezlerin vereceğini bir kez daha ifade etmiş olalım. Lakin olası ittifakın genel merkezlerce kararının alınması durumunda, Antalya’da ittifak olacak mı, olmayacak mı? Önce bunun belirlenmesi lazım. Ardından Alanya için masaya oturulur. Antalya’nın 19 ilçesi var. İttifak durumunda bütün bunlar teker teker konuşulur ve bir denge oluşturulur. Dolayısıyla Alanya’yı sadece kendi yerelinde değerlendirmek doğru değil. Bu sebeple bizler ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi ki süreç gereği, hem İlçe Başkanı Yücel beyle hem de Abdullah beyle görüşmeler sağlıyoruz. Bu nokta da şunu da belirteyim. Henüz ittifak için bir karar dahi alınmamışken, adayının belirlenmiş olması da mümkün değildir. Sorunuza dönecek olursam, ben Abdullah Sönmez’i de yıllardır tanıyorum. Babalarımız ata dostu. Benim babamda hafriyatçıydı. Dolayısıyla beraber ekmek parası kazanmışlıkları var. Dolayısıyla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Siyaseten görüşmelerimiz, istişarelerimiz de oluyor. Bu abes bir durum değil” şeklinde konuştu.

‘ŞAHİN’LE DOSTLUĞUMUZ BAKİ, GÖNÜLLERİMİZ BİR’

CHP’nin adayının Mehmet Şahin olduğuna ilişkin vaktiyle basında yer bularak gündeme oturan haberlere açıklama getiren Çorbacı “Mehmet Şahin’e ilişkin haberler basında ilk yer aldığında insanlar gerçekten şaşırdılar. ‘Ne alaka’ diye düşündü çok büyük bir kesim. Beni toy veya tecrübesiz olmakla suçladılar. Mehmet Şahin’le tanışıklığımız noktasında yalnızca son 2-3 aylık süreci değerlendirerek yorumlarda bulundular. Lakin şunu belirteyim, benim Mehmet Şahin ile tanış olmam, samimiyetim son derece eskilere dayanır. Eskiden bu yana görüşürüz, dostluğumuz devam eder. Elbette hem ülke hem de yerel siyasete yönelik sohbetlerim olur. Bunlar bizim için yeni şeyler değil. 24 Haziran süreci sonrasında da pek çok kez yerel seçim gündemine ilişkin istişarelerimiz oldu. Belediye başkanlığına aday olmayı isteyip, istemediğini de sordum, konuştuk. Lakin CHP olarak herhangi bir resmi teklif sunmadık. Basına yansıdı. Şahin’in Alanya’da önde bir pozisyona sahip olması münasebetiyle Alanya gündeminde yer edindi ve sansasyonel bir tarafı oldu. O açıklamasını yaptı, biz de kendisine teşekkür ettik. Başkan Şahin’le gönüllerimiz hala bir, hala da dostluğumuz baki” ifadelerini kullandı.

‘HALKA BÜTÜNLEŞEN BİR ADAYIMIZ OLACAK’

CHP’nin adayının kim olacağını belirlendiği anda yine Dim Medya aracılığı duyuracağının sözünü veren Çorbacı “Programın başında da belirttiğim gibi aday henüz netleşmiş değil. Aday kesinlikle çok önemli. Türkiye’de eski yıllardan bu yana lidere dayalı bir siyaset yapılıyor. Türkiye genelinde seçmen yerel bazda değerlendirmelerini öncelikle adaya göre yapıyor. İnsanlar çıkan adayların arasından, samimi olan, yapmacık olmayan, halka bütünleşen, ulaşılabilir olan ismi tercih ediyor ve seçiyor. Ardından ise projeler geliyor. Bu anlamda aday belirleme noktasında ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Partimizin projelerini en iyi uygulayabilecek, halkı kucaklayarak samimi ilişkiler kurabilecek isim bizim başkan adayımız o olacak. Adayımız belirlenir belirlenmez de Alanya, Dim Medya aracılığı ile duyacak. Bunların dışında bizler zaten seçime hazırız. Dersimize iyi çalıştık. Alanya Belediyesi neler yaptı? Neler yapmadı? Ha keza Antalya Büyükşehir Belediyesi neler yaptı? Neler yapmadı? Hepsini iyi biliyoruz. En önemlisi de bizler sosyal belediyeciliği iyi biliyoruz. Dolayısıyla ‘Neler yapıldı, neler yapılmadı?’ sorularının arkasından ‘Alanya için neler yapılmalı?’ sorusunu da ekliyor, cevabını verebiliyoruz” dedi.

‘BİR ALANYA’MIZ VAR DERNEĞİ, NE İŞ YAPAR?’

Çorbacı Alanya Belediyesi’nin son dönem çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunarak “Mevcut başkanımız Adem Murat Yücel’in kırsalda yürütmüş olduğu çalışmalar herkesin malumu. Lakin bizler soruyoruz, merkeze ne yaptı? Kırsalda Ali amcanın, Fatma teyzenin evinin önüne kadar asfalt yapıldı. Doğru, ama zaten görevleriydi. Belediyelerin yapmak zorunda olduğu şeyler bunlar. Prestij caddeleri yapıldı örneğin. Değil mi? Aslına bakarsanız, onlar prestij caddeleri değil. Yalnızca makyajlanmış caddeler. Bir ikinci örnek, iki cümlenin birinde teleferikten bahsediliyor. Hasan Sipahioğlu’ndan kalan bir proje. Üstelik gelirleri ile Alanyaspor’a yardım edileceği söylenen teleferik projesinde Alanyaspor’a yardım da gitmedi sanıyorum. Sayacak çok şey var ama bütün bunları bir kenara bırakalım. Benim daha çok merak ettiğim bir husus var ki, o da ‘Bir Alanya’mız var Derneği’. Bu dernek ne iş yapar? Başkanı kim? Yürütülen faaliyetler neler? Ben bunların açıklanmasını bekliyorum. Şeffaf olunmasından yanayım. Adem beyin belediye bünyesinde yaptığı şeyler yok mu? Elbette ki var. Hizmetler için teşekkür ederiz. Lakin ben bu derneği çok merak ediyorum. Kim cevap verir bilmiyorum. Ama cevap bekliyorum” şeklinde konuştu.

‘MENDERES TÜREL, HALKLA DALGA MI GEÇİYOR?’

Yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türel’e ilişkin sert eleştirilerde bulunan Çorbacı “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelecek olursak. Büyükşehir yasasıyla birlikte Alanya’da yaşanan idari yetki karmaşası vatandaşın zaten hali hazırda en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri. 4,5 yıldır Alanya Belediyesi ile koordineli çalışamayan Antalya Büyükşehir Belediyesi net olarak söyleyebilirim ki sınıfta kalmıştır. Geçtiğimiz seçim sürecinde ayda 2-3 kez Alanya’ya geleceğini iddia eden, vaatlerde bulunan Menderes Türel Alanya’ya kaç defa geldi? Gören oldu mu? Hayır. Alanyaspor’a tesis yapacağını ifade etmişti. Görüldüğü üzere bu söylem de yerine getirilmedi. Bir vaat olarak tarih sahnelerinde yerini aldı. Her fırsatta sanki bir lütufmuşçasına halkın önüne sundukları yatırımlara bakacak olursak, gerçekten trajikomik. 16 kilometrelik çevre yolu projesinin 5 yıla yakın bir sürede yalnızca 3,6 kilometresi tamamlanabildi. Ulaşım, otopark ve trafik Alanya’nın en temel sorunları arasında yer alıyor. ‘Akıllı sinyalizasyon’ dedi kendileri. Esamesi okunmadı. Sahillere bakılacak olursa 6 metrekare izni olan büfeler 36 metrekarede hizmet veren işletmeler haline dönmüş durumda, idari yetki karmaşasında kim kime ne diyeceğini bilemez bir halde. Tabi ki bu noktada daha trajik olan ise 300 bin nüfuslu Alanya’da büyükşehir belediyesine bağlı 6 adet zabıta görevlisi bulunması. Matematiksel olarak baktığınızda her bir zabıta görevlisine 100 bin nüfus düşüyor. Menderes Türel’e sorum şu, halkla dalga mı geçiyor?” dedi.

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN İÇİNDEYİM’

İlçe başkanlığında yeni lakin örgütün içerisinde çok eski olduğuna vurgu yapan Çorbacı “Yeni bir ilçe başkanı olsam da çocukluğumdan bu yana örgütlü bir bireyim. Üniversiteden sonra gençlik kolları başkanlığı yaptım. Yani siyasetin hamurunu küçük yaşlardan bu yana yoğuruyoruz. Başkan olarak ilk seçimim olsa dahi deneyimimiz mevcut. Önce genel seçimde antrenman yaptık. Baskın olarak tariflediğimiz seçimleri benim ilçe başkanlığımda geçirdik. Maçın ikinci yarısındayız. Biz zaten 24 Haziran’ın ardından çalışmayı hiç bırakmadık. Hız kesmedik. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerine ilçe örgütü olarak hazırız. Biz Alanya’da yaşayan 205 bin seçmenin ve her kesimin oyuna talibiz. Ayrım yapmıyoruz. Adem başkan desteklenen bir aday, kuşkusuz. Lakin Alanya’nın bütününü ele alacak olursak er meydanına daha çıkılmadı. CHP gerek ittifak dahilinde gerekse de ittifak olmaması durumunda, halkın içerisinden, herkesi kucaklayan bir aday çıkararak projelerini de açıkladığında her şey bambaşka olacak. Kazanacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.