Çorbacı'dan başkan adaylarına mesaj: 'Önceliğimiz il'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı vatandaşların hayat şartlarının her geçen gün biraz daha ağırlaştığına dikkat çekerek, son günlerde iyiden iyiye artan elektrik faturası şikayetlerine ilişkin iktidar partisi temsilcilerine seslendi. Çorbacı, "Bu şartları ağırlaştıran en büyük faktör ise kapı aralarımıza sıkıştırılan elektrik faturaları ile cüzdanlarımızı boşaltan bedeller. Ben buradan iktidar partisi temsilcilerine soruyorum. İletim, dağıtım, kayıp kaçak, hizmet, sayaç okuma bedeli adı altında alınan paralar helal midir? Elektrik kurumu özelleşmeden önce devletin tahsil etmediği bu bedelleri özel şirket hangi cüretle, sırtını kime dayayarak tahsil etmektedir? Vatandaşın tüm feryadına rağmen iktidarın temsilcileri neden sus pus olmuşlardır? Her konuda bir fikri olup hiçbir lafın altında kalmayanların bu soygun karşısında neden sesleri çıkmıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'dan bu mağduriyetin çözümü için bir adım atmasını bekliyoruz. Kendilerine bu şikayetler yapılmıştır. Ancak ben buradan bir defa daha hatırlatmak istedim. Umuyorum sayın Toklu kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapar. Bunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

'HALKIMIZA TEK ELDEN HİZMET VERELİM'

Alanya'nın il olması için de bir teklifte bulunan Çorbacı, "Alanya'nın il olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık yaptığı dönemde Alanya Belediyesi'ni ziyarete gelmişti. Kendisine hediye edilen 82 numaralı formayı aldıktan sonra, "Birinci lige çıkın sizi il yapalım" demişti. Alanyaspor birinci lige çıkalı nereden baksanız 3 yıl oldu. Bu söz verileli de 10 yıl olacak ancak hala bu söz tutulmadı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve sayın Devlet Bahçeli'nin de bu konuda verdiği sözler var. Ben buradan Alanya'daki siyasi partilerin ilçe başkanlarına bir teklifte bulunuyorum. Yerel seçimlerde çıkaracağımız adaylar seçim bildirgesine birinci öncelik olarak Alanya'nın il olması için çalışacağım maddesini eklesinler. Seçimlerin ardından ilçe başkanları olarak meclise gidelim ve herkes kendi milletvekiline kanun teklifi verdirsin. Bu konuda iktidar partisi ve ortağı samimi ise biz her türlü yanlarında oluruz. Bu sayede büyükşehir uygulamasıyla bölük pörçük olan şehrimizi kurtarır, tek elden halkımıza hizmette bulunuruz. CHP olarak biz hazırız ve hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.