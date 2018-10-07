Çorbacı: ‘Daha maçın ikinci yarısı var’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimleri’nin analizi ve 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerde ilçe yönetimine yol göstermek için bir araya geldi. Cumartesi günü Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Toplantı Salonu’nda saat 14:00’de başlayan toplantıya Antalya Milletvekili Cavit Arı da katıldı. Avukat Ertuğrul Yeşildal Divan Başkanı olarak seçildi. Divan seçiminin ardından kürsüye çıkan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “24 Haziran’da tarihi bir seçim yaşadık. Bu tarihi seçimdeki doğrularımızı yanlışlarımızı analiz için bugün bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçın ilk yarısını kazanmış olsa da ikinci yarısını hatırlatmak istiyorum. Asıl toplanma amacımız yerel seçimler. Siz değerli üyelerimizin yerel seçime ilişkin fikirlerini almak istiyoruz. Artık biz değil siz konuşacaksınız” dedi.

YEŞİLDAL VE TAKAVÜT’E PLAKET

Çorbacı’nın konuşmasının ardından geçmiş dönemin ilçe başkanları ve 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olan Şengül Yeşildal ve Ali Takavut’a çalışmalarından dolayı plaket verdi. Aldığı plaketten dolayı onur duyduğunu ifade eden Şengül Yeşildal, “İlçe başkanına ve yönetime teşekkür ediyorum. Bu plaketi hepimiz hak ettik, hepimiz adına alıyorum” dedi. Plaket alan diğer eski ilçe başkanı Ali Takavüt, “Beni bu şekilde gururlandıran ilçe başkanına ve yönetimine teşekkür ederim. 24 Haziran seçimlerinde seçilemeyecek yerde olmamıza rağmen 55 gün sahalarda mücadele verdik. Bizler CHP’nin askerleriyiz” diye konuştu. Divan Başkanı Ertuğrul Yeşildal, Danışma Kurulu Toplantısı’na katılan üyelerden sağduyulu olmalarını istedi. Yeşildal, “24 Haziran seçimlerindeki hatalarımızı, doğrularımızı ve yerel seçimlerde ne yapacağımızı konuşacağız. Ancak fikir beyan ederken konuşmalarda sağduyulu olmaya gayret gösterelim” dedi.