CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Teşkilatı’nda 19 ilçe başkanının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’un önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da katıldı. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Çorbacı, “Toplantımızda 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuları değerlendirip, yapacağımız çalışmalarla ilgili yol haritasını çizme noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Bütün ilçe başkanları ve örgütleri kenetlenmiş durumdayız. Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi’ni kazanacağız” dedi.
Çorbacı: CHP bu kez Alanya Belediyesi’ni kazanacak
CHP Antalya İl Başkanlığı’nda 19 ilçe başkanının katılımıyla ‘İlçe Başkanları Değerlendirme’ toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan ve verimli bir toplantı geçtiğini söyleyen İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Bütün ilçe başkanları ve örgütleri kenetlenmiş durumdayız” dedi
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Teşkilatı’nda 19 ilçe başkanının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’un önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da katıldı. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Çorbacı, “Toplantımızda 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuları değerlendirip, yapacağımız çalışmalarla ilgili yol haritasını çizme noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Bütün ilçe başkanları ve örgütleri kenetlenmiş durumdayız. Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi’ni kazanacağız” dedi.