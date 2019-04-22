Çorbacı bombaladı: İğneli Fıçı'da çarpıcı açıklamalar

CEREN ŞAHİN

ALANYA siyasetinin kalbi her zaman olduğu gibi yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında attı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın dün akşamki canlı yayın konuğu CHP eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı oldu. Çorbacı yerel seçim sürecinde yaşananları bütün gerçekliği ile ilk kez Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Mehmet Ali Dim’e anlattı. Suskunluğunu bozan Çorbacı tabir-i caiz ise bombaladı.

ŞAHİN VE SÖNMEZ İDDİALARINA YANIT

31 Mart yerel seçimlerinde Alanya’da aday belirleme sürecinde Ak Parti’li olduğu bilinen Alanya Ticaret Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet Şahin’e adaylık teklifi götürdüğü iddiaları hatırlatılan Çorbacı, “24 Haziran seçimlerinde bir ittifak yaptık, İYİ Parti bizim öncülüğümüzde seçime girdi ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ama Türkiye’deki tüm örgütler olarak bu maçın bir ikinci yarısı olduğunu biliyorduk. Mehmet Şahin’le de bu süreçte analiz yaptık bir arada, Şahin’in aday olmaya sıcak baktığını hissettim. Resmi bir teklif yapmadık ama görüşmelerimiz oldu. Alanya’da kim ne derse desin kendini ispatlamış, iki seçimi kazanmış, belediye başkanından sonra en önemli kişilerden birisidir. Ama bir ivme kazandırdık bu analizlerle. Partimizi gündeme taşıdık. Kendisi de girersem CHP’den girerim demişti” açıklamasında bulundu. Çorbacı, Abdullah Sönmez’in adaylığına sıcak bakmadığı iddialarına da “Önceleri ittifak olacak mı, olmayacak belli olmadığından ilk başlarda çok sık görüşemesek de yönetim olarak her zaman arkasındaydık” şeklinde yanıt verdi.

TABANA İTTİFAKI ANLATMAMIZ LAZIMDI

İyi Parti adayıyla değil, CHP ile seçime gidilmesi talepleri hatırlatılan Sefa Çorbacı, “İsimlerden çok ittifakı halka anlatmaya çalıştım. Ben doğuştan Cumhuriyet Halk Partili biriyim. CHP dışında hiçbir partiye, hiçbir zaman oy vermedim. İlk defa ittifak olduğundan bunu CHP’lilere anlatmaya çalıştım. Türkiye genelinde kurduğumuz ittifaklar büyükşehirler içindi. İlçelerde belirsizlik vardı. Büyükşehir adayı bizden olduğu için İyi Parti diğer il ve ilçeleri isteyecekti, ister istemez bu olacaktı. Adayımız yok diye İyi Parti adayını destekleyelim gibi bir durumda olmayalım istedim. Adayımız illa ki olurdu. Esas ittifak büyükşehirlerde başarılı oldu. Gökhan Sipahioğlu ve Murat Can da adaylığa istekliydi bu süreçte. Ben Alanya’da bir gençlik devrimi yapmak istedim aslında” dedi.

‘LİSTELERİN SORUMLUSU KOORDİNATÖRLER’

CHP ve İyi Parti’nin meclis listeleri gündeme geldiği sırada yönetimin istifasıyla görevi düşen Sefa Çorbacı, hakkındaki “Aday yapmak için Abdullah Sönmez’den para aldı” gibi iddialarla ilgili “Yönetimdeki arkadaşlarımızla oturup durum değerlendirmesi yaptık. İttifak adayı olarak o zamanlarda da Abdullah Sönmez’in adı konuşuluyordu. Abdullah Sönmez bana para verse ben neden hazırda aday olmak isteyen varken aday arayışına gideyim. Bu tartışmaları henüz ittifak kurulmadan önce il başkanımızla da yaptık. Her şey şeffaf bir şekilde ortada. Meclis listeleri hazırlanırken de dedikodular çıktı ortaya. Bu isimleri tek başıma yazmadım, yönetimle listede ‘Kimler olabilir’ diye konuştuk. Abdullah Sönmez ve Yücel Apaydın’la konuştuğumuzda meclis üyesi sıralamasını fermuar şeklinde birleşik liste olarak yapılacağı söylenmişti. Yalnız her iki partinin de genel merkezleri Antalya’ya birer tane koordinatör atamış. Bizim koordinatörümüz adı Yusuf Meriç’ti. İyi Parti’nin atadığı koordinatör ile Alanya’ya geldiler, pazar günü buluşuldu. Abdullah Sönmez, Yücel Apaydın, ben ve iki il koordinatörü bir araya geldik. Koordinatörlerin yönlendirmesiyle bizim düşündüğümüz sistem bozuldu. Ben buna itiraz ettim. Sorumlu tamamen il koordinatörleridir. Şimdiki aklım olsaydı o protokolü imzalamazdım” ifadelerini kullandı.

‘ERKAN DEMİRCİ’Yİ BEN İKNA ETTİM’

Çorbacı “Ben kafama göre birinci derece yakınlarımı listeye yazmadım, bu bir. Meclis listesinde son hafta iki kişi kızını, bir kişi babasını, bir kişi patronunu, bir kişi de eşini listede görmek istedi. Ben de Genel Merkez’den gelen talimatları dinledim. Çünkü bizim listemizde torpil olmaz. Yönetimdeki arkadaşların bazılarının isimleri yazılsaydı bu istifalar olmazdı, açık yüreklilikle söylüyorum. Erkan Demirci hakkında Muhittin Böcek’le görüştüm, Hüseyin Yaman’la birlikte ofisine giderek ben ikna ettim.” dedi.

‘SEN BEN YOK, BİZ VARIZ DİYEMEDİLER’

Murat Can’ın meclis üyeliğini kim istemedi ve daha güçlü bir liste yapılabilir miydi sorusuna karşılık da, “Ben CHP olarak dışarıdan bir tek isim yazmadım, İyi Parti’yi bilemem, listeler ortak yapıldı bildiğiniz üzere. Bizim sloganımız ‘Sen, ben yok, biz varız’ idi ama bizim partide bazı kişiler sadece ‘Ben’ dediği için olmadı. Bana para yedi diyenler, bana para teklif edenlerdir. Bu istifalar ve bu süreç hem Abdullah başkanımıza, hem de Muhittin başkanımıza zarar vermiştir” cevabını verdi.

‘İSTİFALARI BASINDAN ÖĞRENDİM’

Sefa Çorbacı, “Benim anlayışıma göre, bu partinin gelenek görenekleri var. Henüz görev yazısı gelmeden Coşkun başkan toplantı yaptı. Hatta istifa etmeyenler yoktu, istifa edenler oradaydı. Beni görüşmeye çağırdı. Alacağımız, vereceğimiz var mı? Rutin konuşmalar yaptık. Salı listeler hazırlandı. Çarşamba görevden azledildim. Perşembe göreve başlandı, daha yazı gelmeden. Ben meclis listesi yazıldıktan sonra parti binasına gittim, kimse kalmamıştı. Ben de akşam WhatsApp grubumuza yazdım, buradan konuşmaya gerek yok, yarın gelin toplantı yapalım 12.00’da dedim. Ben ertesi gün partiye gittim, baktım yönetimden kimse yok. İstifa edenler dahil birkaç tanesi beni aradı. O sırada basına haber düştü, ben basından öğrendim CHP’de yönetim istifa edecek diye. Bu parti geleneğine yakışmayan bir tavırdır, tüzüğe göre suçtur. Birinci derece yakınlarını listeye yazmak istiyorlar ama çalışmıyorlar. Herkesin derdi meclise girmek olmuş. Ben yokken bile toplantı yapan arkadaşlar, seçimde meclis listesi yapıldıktan sonra ertesi günü partiye gelmedikleri gibi, bir başkasının ofisinde toplanıp, nerede olduklarını da söylemediler. Nazmi Zavlak’la daha samimiler ama ona bile söylememişler. Akşam altıya kadar da istifa etmediler resmen, biz basından takip ettik” açıklamasında bulundu.

‘15 BİN OY FARKI ÖRGÜTÜN BAŞARISIZLIĞIDIR’

Sefa Çorbacı, “Dışarıda 312 bin nüfus, 206 bin seçmen var. Birilerinin çıkarı için 206 bin seçmenin güvenini kırdılar. İnsanlar ‘CHP yine yaptı yapacağını’ dediler. Ak Parti’liler bile ‘Bize yaradı bu durum’ dedi. Bunun vebalini nasıl ödeyecekler? Biz görevden alındığımızda Muhittin Böcek açık ara öndeyken, istifalardan sonra Menderes Türel bize 15 bin oy fark attı. Bu ilçe örgütünün başarısızlığıdır” dedi.

‘1 NİSAN’DA İSTİFA EDEREK KONGREYE GİDECEKTİM’

“Biz seçimden önce göreve gelseydik farklı sonuçlar olurdu. Abdullah Sönmez aday olamazdı” söylemlerine yönelik de açıklamalarda bulunan Çorbacı, “Şimdiki yönetimdekilerin çoğu Abdullah Sönmez’le görüştü. Ben seçime kadar göreve devam edebilseydim, 1 Nisan’da istifa edip, güvenoyu için tekrar kongreye gidecektim. Bana atılan iftiralarla ilgili her platformda mücadele ederim, yalanları ispatlarım. Şimdiki yönetim de bu iddiada bulundu ama istifa etmediler. Ben olsam güvenoyu alırdım. Ama sonuçta kararı atanmışlar verecek” ifadelerini kullandı.

PLAKET KRİZİNE AÇIKLAMA

Yaşanan plaket krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Sefa Çorbacı “Başkanım aradı çağırdı partiye gittim. Konuştuk. Sana plaket hazırlatacağım dedi. Sana plaket vereceğim dedi. Siz bilirsiniz dedim. Sonuç olarak plaket verilir istenmez. Sonra akşam 19.00 civarında beni aradı. Bu esnada plaket verileceği de basına bildirilmişti. Kendileri tarafından. Seçim çalışmaları kapsamında yoğunluk olduğunu ifade ederek daha sonra vereceklerini ifade etti. Ardından gece saat 12 civarında tekrar arayarak plaket vermekten vazgeçtiklerini söyledi. Ben de zaten talep edenin ben olmadığımı ifade ederek saygı duyduğumu söyledim kapattım telefonu” dedi.

‘PARA YEDİ DİYENLER, PARA TEKLİF EDENLERDİR’

Mustafa Aras’ın meclis listesinde yer almamasıyla ilgili Çorbacı, “Ben partide büyüklerime saygı, küçüklerime sevgi gösteren bir partiliyim. Mustafa Aras, Demirtaş’ta belediye başkanımız, son beş yılda da meclis üyemizdi. Mustafa Başkan, istişareler sonucunda meclis üyesi yazılmak istendi. Ben de eğer ki Mustafa başkan ikna olacaksa ilk üç sıradaki ismi yazamayacağımız söyledim. Mustafa Aras da bana “Ben Abdullah Sönmez’le görüştüm, onun listesinden aday olacağım” dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim. Ertesi gün oldu, Abdullah Sönmez yazamamış Mustafa Aras’ı, ben de bunu adliyede öğrendim. Mustafa Aras’ın listeye alınmaması konusu bu şekildeydi” dedi. Çorbacı, “Bana ‘Para yedi’ diyenler, bana para teklif edenler, tehdit edenlerdir. Genel başkana beni aratıp torpil isteyenlerdir. Ben bu zamana kadar sustuysam partim içindir” diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

ABDULLAH SÖNMEZ NEDEN KAZANAMADI?

İttifak adayı Abdullah Sönmez’in seçimden zaferle ayrılamaması hakkında Sefa Çorbacı, “Şunu açıkça ifade edeyim, sizin de dediğiniz gibi belki genç bir siyasetçiyim ama doğduğumdan beri siyasetin içindeyim. Belki Alanya’da yine kaybederdik ama sonraki süreç farklı olurdu. Coşkun başkan ve yönetimine bakınca, bir gecede oturdular, seçime 38 gün kala her şey hazırken yönetimde oldular. 24 Haziran seçimlerinde iki milletvekili adayımız vardı, biz bu isimleri hiç görmedik sahada. Ben görev verilmesini beklemedim, sahada kendim çalıştım. Ali Takavut ve Şengül Yeşildal’a özel görevler verecektim, ben olsaydım. Bizim dönemimizde seçim olsaydı Muhittin Böcek bu kadar fark yemezdi, bunu iddia ediyorum. Menderes Türel geçen seçimde ‘Alanya sayesinde seçim kazandım’ demişti, bu seçimde de neredeyse aynısı olacaktı” dedi.

ÇORBACI’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

• İttifak olmasaydı adayımız ya Gökhan Sipahioğlu ya da Murat Can olacaktı.

• Muhittin Böcek’in isteği üzerine Erkan Demirci’yi ben ikna ettim.

• Listelerin sorumlusu il koordinatörleridir.

• En yakınımdaki isim bana ihanet etti. Bugün beni satan, yarın kimleri satar Allah bilir.

• Birinci derece yakınlarını listeye yazmak istiyorlar ama çalışmıyorlar. Herkesin derdi meclise girmek olmuş.

• Yönetimin istifa edeceğini basından öğrendim. Bana gelen olmadı.

• Bazılarına istifa etmelerinin sebebini sorduğumda ‘Gruba uydum’ dediler.

• Muhittin Böcek açık ara öndeyken, istifalardan sonra 15 bin oy fark yedi. Bu başarısızlığın sorumluları bellidir.

• İstifaların ardından Ak Parti’liler “Bu süreç bize yaradı” dediler.

• Önce “Plaket vereceğiz” dediler. Ardından “Tepki çekeriz diye iptal ettik” dediler. Plaketi talep eden ben değildim.

• Coşkun Karadağ henüz görev yazısı gelmeden toplantı yaptı. Bu parti tüzüğüne aykırıydı.

• Toplantıya istifa edenler çağırıldı, etmeyenler yoktu.