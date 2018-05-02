Çorbacı başkan oldu, Kaptanoğlu istifa etti

Haber: Alper KUTAY

GRAND Kaptan Otel'in ortaklarından Mustafa Kaptanoğlu şok bir kararla istifa etti. CHP eski İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün milletvekili aday adaylığı için istifasının ardından yerine tüzük gereği vekalet eden Kaptanoğlu, yeni ilçe başkanının belirlenmesinin ardından yönetimden resmen istifa etti. Kaptanoğlu’nun istifasıyla birlikte yerine yedek yönetim kurulu üyesi Atilla İncebacak'ın geleceği öğrenilirken, Ali Takavüt'ün istifasının ardından yerine Umur Uslu görevlendirilmişti.