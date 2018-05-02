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Çorbacı başkan oldu, Kaptanoğlu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda bugün Sefa Çorbacı'nın ilçe başkanı olarak seçilmesinin ardından şok gelişmeler yaşandı

Çorbacı başkan oldu, Kaptanoğlu istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda bugün Sefa Çorbacı'nın ilçe başkanı olarak seçilmesinin ardından şok gelişmeler yaşandı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:18
Çorbacı başkan oldu, Kaptanoğlu istifa etti
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Haber: Alper KUTAY

GRAND Kaptan Otel'in ortaklarından Mustafa Kaptanoğlu şok bir kararla istifa etti. CHP eski İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün milletvekili aday adaylığı için istifasının ardından yerine tüzük gereği vekalet eden Kaptanoğlu, yeni ilçe başkanının belirlenmesinin ardından yönetimden resmen istifa etti. Kaptanoğlu’nun istifasıyla birlikte yerine yedek yönetim kurulu üyesi Atilla İncebacak'ın geleceği öğrenilirken, Ali Takavüt'ün istifasının ardından yerine Umur Uslu görevlendirilmişti.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 14:25
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPGrand Kaptan OtelAli Takavüt
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