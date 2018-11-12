Çorbacı: ‘ASAT sınıfta kaldı’

İMAMLI Mevkii’nde mahallelilerle bir araya gelen Çorbacı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Yaklaşık 100 hanesi olan mahallenin en büyük sorununun su olduğunu ifade eden Çorbacı, “Dünya şehri Alanya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin efendisi olarak nitelendirdiği köylülerimize sahip çıkılmıyor. Buranın hem yol hem de elektrik sorunu var. Ancak en büyük sorun su maalesef. Geldik, bir dizi incelemelerde bulunduk ve bölgenin bir su deposuna ihtiyacı olduğunu gördük. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT sınıfta kalmıştır. Mahalleli ASAT’ın geçtiğimiz seçimlerde AKP ye oy çıkmadı diye mahalleye gelen tüm su borularını buradan alarak başka bir yere aktardığını söylüyor. 2019 seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni CHP kazanacak ve susuz, köy mahalle kalmayacak” dedi.