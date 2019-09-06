Çokal'dan diploma tepkisi: ‘Erkeklik sünnet olmakla olmaz’

Alper Kutay

İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve partililer Çokal’ı çiçeklerle karşıladı. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Vekilimizin müthiş bir enerjisi var” diyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Apaydın, “Öncelikle bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyor, ‘hoş geldiniz’ diyorum. Çalışmanın başarı getireceğinin en güzel örneği Tuğba Vural Çokal hanımefendidir. İlçe başkanlığı, milletvekili, şimdi de Antalya’yı temsil eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Müthiş bir enerjisi var. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılı olmasını diliyorum” dedi.

‘İSTANBUL’A KAYYUM ATANAMAZ’

İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ise İstanbul’da yaşanan kayyum tartışması ile ilgili görüşlerini belirtti, ayrıca Alanya Belediyesi’nin sünnet olan çocuklara verdiği erkeklik diploması hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Çokal, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda 23 Haziran’da milli irade cevabını vermiştir. Seçimler sözün bittiği son yerdir. İstanbul’a kayyum atamak, milli iradeye yapılacak en büyük darbedir. Doğu ve Güneydoğu’da yapılan kayyum atamaları yanlıştır. Görevden alınan belediye başkanlarının seçime girmeden önce dosyaları vardı. Madem bu dosyalar vardı, bu insanların neden belediye başkanı adayı gösterilmesine onay verildi ve neden seçildikten sonra kayyum atandı. Terörün her türlüsüne karşıyız, her zaman için devlet bütünlüğü bizim önceliğimizdir. İstanbul’a kayyum atanamaz, milli irade yok sayılamaz. O yüzden cevap bile verme gereği duymuyorum” dedi.

‘ERKEKLİK DİPLOMA İLE OLMAMALI’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görevli olduğunu söyleyen Çokal, Alanya Belediyesi’nin sünnet törenlerinde erkek çocuklarına verdiği Erkeklik Diploması’nı da eleştirdi. Çokal, “Cinsiyet ayrımı diye bir şey olamaz. Erkeklik belgesi sünnet olunca verilmiyor, bu uygulamayı uygun görmüyorum. Erkeklik sünnet olmakla olmuyor. Özellikle kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri gördüğümüzde onları korumak gerektiğini düşünüyorum” dedi.