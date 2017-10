Çok konuşulacak sözler: Gökçek, can çekişe çekişe gidiyor!

ÖZGÜR Özel, “Anadolu'da çok kötü adamlar için ‘Ölürken çok acı çekti' veya ‘Bu kolay kolay can vermez' derler. Bazı siyasi ömürlerin de bitişinin böyle olduğunu görüyoruz. Böyle olması normal ama bunun bir de hukuk boyutu olacak” dedi.

Özel, “Gökçek'le ilgili takibatı mı yapacaksınız?” sorusuna da “Gökçek can çekişe çekişe gidiyor ama sonunda bunun bir hukuki boyutunun olması lazım. Bunu bugün AK Parti yaptı yaptı, yapmadı önümüzdeki hükümette büyük bir zevkle takipçisi biz olacağız” yanıtını verdi.

GÖKÇEK BELEDİYEDEKİ MAKAM ODASINI TOPLUYOR

SÖZCÜ GAZETESİ’NDEN VELİ TOPRAK’IN HABERİNE GÖRE,Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek için “Ya istifa eder ya başka şeyler düşünürüz” dedi. AKP Genel Merkezi de Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine “Tek bir karara dahi destek verilmeyecek” talimatı yolladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in direnmesine rağmen bu hafta içinde istifasını vermesi bekleniyor. Gökçek'in odasını toplamaya başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MYK toplantısında Gökçek için net ifadeler kullandı ve “Kısa süre içinde istifasını açıklayacaktır. Ya istifa eder ya da başka şeyleri düşünürüz” dedi.

HALEFİ KİM OLACAK?

AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da geçen cumartesi günü belediye meclis üyeleriyle özel bir toplantı yaptı. Yamalı, “Belediye meclisinde tek bir karara dahi destek verilmeyecek. Genel Merkez'in kararı bu yönde” bilgisini aktardı. Gökçek'in yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın adı geçiyor. Kulislerde düşük bir ihtimal olarak Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın ismi de dillendiriliyor.

“SÜRECİ UZATMASINLAR”

Erdoğan geçen cuma Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'yla toplantı yaptı. “Metal yorgunluğu” olan başkanların süreci uzatmaması ve görevi bırakmaları gerektiği konusunda fikir birliği doğdu.

HER İCRAATI VE LAFLARI OLAY OLDU

SÖZCÜ GAZETESİ’NDEN DENİZ AYHAN’IN HABERİNE GÖRE,Ankara'yı 23 yıldır yöneten Melih Gökçek hem icraatlarıyla hem söylemleriyle gündeme geldi. İşte onlardan bazıları:

Göreve ilk geldiği 1994 yılında Altınpark'taki çıplak heykelleri kaldırtan Gökçek, “Ahlaksızlığın adını sanat koymuşlar, ben böyle sanatın içine tükürürüm” dedi.

2004'teki Brüksel zirvesi dönüşünde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ü havaalanında karşılayan Gökçek, Kızılay'da gündüz vakti havai fişek patlatarak “AB'ye girdik” diye kutlama yaptı.

ANKARA'da 2007 yılında yaşanan su kesintileriyle ilgili Gökçek, “Vatandaşlarımız tatile çıksın. 50 bin 60 bin kişi bir süre Ankara'dan ayrılsa rahatlarız” dedi.

2011'de yol açma ve tuzlama çalışmalarının yetersizliğinden yakınan bir takipçisine “Yollar tuzlu. Tat istersen” diye cevap yazdı.

2013'te 10 milyon liralık ihaleyle dinozor maketi aldı.

2016 yılında Akköprü ile Ulus arasında kalan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro durağının adı, ‘Kültür Merkezi' olarak değiştirildi.