Çocuklara Yücel kirvelik yaptı

Alper Kutay

OKULLARIN tatile girmesiyle birlikte yaz döneminde 2. kez düzenlenen sünnet organizasyonunda 90 çocuk sünnet olacak. Kirveliğini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yaptığı organizasyonda bugüne kadar 980 çocuk ücretsiz sünnet hizmetinden yararlandı. Alanya Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik politikası çerçevesinde vatandaşların da taleplerinin devamı üzerine geleneksel sünnet programları devam ettiriliyor. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Polikliniği’nde düzenlenen sünnet organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, aileler ve çocukları katıldı. Belediyeye başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle birlikte sünnet programı dua töreni ile başladı. Aileler ve çocuklar Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde uzman sağlık personeli tarafından hijyenik ortamda gerçekleştirilen sünnet hizmetinden sırayla yararlandı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Alanya Belediyesi sağlık ekipleri tarafından hafta içinde gruplar halinde yapılacak sünnet programı bugün başladı. 5 yıldır süregelen hizmette toplam 980 çocuk ücretsiz sünnet hizmetinden yararlandı. Sünnet olan çocuklara kirvelik yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 3 gün sürecek ilk programın ardından yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla 2014 yılından bu yana doğumdan ölüme kadar bütün vatandaşlarımızın yanında olduk. Belirli aralıklarla devam ettirdiğimiz sünnet organizasyonundan bugüne kadar toplam 980 çocuğumuz ve aileleri yararlandı. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek diliyorum” dedi. Sünnet olan çocuklara oyuncak araba, sertifika ve sünnet kıyafetleriyle çekilmiş çerçeveli fotoğrafları hediye edildi. Çocukların aileleri de böyle bir hizmet sunduğu için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkürlerini dile getirdi.