Çıplaklı’da Karakuş rüzgarı

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Çıplaklı Mahallesi Muhtar Adayı Bekir Karakuş seçim çalışmalarına devam ediyor.

'HER ZAMAN ÇIPLAKLI HALKININ YANINDAYIZ'

Çıplaklı Mahallesi'nde esnaf olması nedeniyle mahalle halkını yakından tanıdığını belirten Karakuş, "Mahallemizin sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözüleceğini biliyoruz. Zaten mahallemizde esnaf olmamız dolayısıyla mahalle halkımızla da iç içeyiz. Yerel yönetimlerden, yahut elektrik şirketi gibi özel kuruluşlardan neler istiyorlar hepsini not ediyoruz. Mahalle halkımızı gerek işyerlerinde, gerekse evlerinde ziyaret ediyoruz. Hayırlısıyla bir seçim sürecini güzel bir şekilde geçiriyoruz" dedi.

'AYRIŞTIRICI DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIZ'

Herkesi içine alan, bütünleştirici bir seçim politikası izlediklerini belirten Karakuş, "Aza listemizi de buna göre hazırladık. Çıplaklımızda yaşayan her görüşten, her bölgeden arkadaşımızı temsil eden birileri olması açısından, güzel bir liste oluşturduk. Gündoğmuşlu, Dereli, Fakırcalı, yani her bölgemizden, saygın arkadaşlarımız listemizde var. Bu liste şu açıdan önemli, Çıplaklı'da yaşayan herhangi bir bölgemizden bir arkadaşımız, kendini yalnız hissetmesin. Bizi de temsil eden birileri var deyip, sorunlarının çözüleceğine inansın istiyoruz. Bir de bu seçmenimize şu mesajı vermemiz açısından önemli. Biz birkaç kişinin adayı değil, mahallemizin adayıyız. Seçildiğimiz takdirde, birileri için değil, mahallemiz için çalışacağız" dedi.

'HER BÖLGEYE PARK, HER YOLA IŞIK'

Çıplaklı Düğün Salonu'nun yanında yer alan bölgeye Alanya Belediyesi'nin çok güzel bir park yaptığını belirten Karakuş, "Alanya Belediyemize tekrardan teşekkür ediyorum. Bölgemize çok güzel bir park ve piknik alanı yaptı. Haftasonları Alanyamızın her bölgesinden aileler oraya gelip, piknik yapıyor. Çocuklarımız ise parkta oynuyor. Ama artık Çıplaklı Mahallemiz büyüdü ve her geçen gün de büyüyor. Bu park da mahallemize küçük gelmeye başladı. Belediyemizden Gülevşen ve Yüksekharman bölgemize de park istiyoruz. Ayrıca mahallemizde ışıklandırmanın eksik olduğu bölgeler var, o sorunun da takipçisi olacağız. Kadıyakası ve Gömürgen yaylalarında ise içme suyu sorunu var. ASAT ve gerekli kuruluşlarla görüşüp, bu sorunun da çözümü konusunda elimizden gelen hassasiyeti göstereceğiz" dedi.