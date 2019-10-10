‘Çiftçi iyice bitti, takibe düşen borç iki katına çıktı’

ÇİFTÇİ borçlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Çetin Osman Budak, izlenen yanlış tarım politikalarının birçok çiftçiyi tarımdan uzaklaştırdığının altını çizerek, “Çiftçilerimiz girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında ayakta durmakta güçlük çekmektedir. Çiftçiler bir yandan maliyet artışıyla uğraşırken, diğer yandan ithal tarım ürünleriyle de mücadele etmeye çalışmaktadır. Gelinen noktada, insanlar artık tarımdan giderek uzaklaşırken, özellikle gençler bırakın tarımsal faaliyeti, köyde bile durmaktan kaçınmaktadır. Çünkü tarımsal üretim sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır” dedi.

‘ÇİFTÇİYE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI’

Tarımsal üretimdeki sıkıntıların çiftçilerin finansman ihtiyacını da artırdığını ifade eden Budak, “Bugüne kadar çiftçilere verilen hiçbir söz tutulmamıştır. Çıkarılan kanunla GSMH’nın yüzde 1’i kadar destek verilmesi gereken çiftçilere, bunun yarısı bile verilmemiştir. Üstelik kredi kullanan çiftçi sayısı hızla artarken, ödeyemeyenlerin sayısı bundan daha da fazla artış göstermiştir. Sadece son 3 yılda tarımsal kredilerde takibe düşme oranı yüzde 2.2’den yüzde 4.34’ye yükseldi. Başka bir ifade ile Türk tarımını ve çiftçiyi bitiriyorlar” diye konuştu. Çetin Osman Budak, tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getirmek için öncelikli olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uygun bir üretim planlaması ile ithalatın önüne geçilecek modellerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.