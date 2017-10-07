CHP’nin İstanbul için ilk adayı belli oldu

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu “Hafta Sonu” programına konuk oldu.
Hamzaçebi programda yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmak için yola çıktığını belirtti.
DEFTERDARLIK DÖNEMİNİ HATIRLATTI
İstanbul defterdarlığı döneminde kent için bir çok çalışma gerçekleştirdiğini hatırlatan Hamzaçebi, “CHP böyle bir konuda halka danışmadan ve gerekli değerlendirmeleri yapmadan karar vermeyecektir” ifadelerini kullandı.
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