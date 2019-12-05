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CHP’liler vekil Aylin Nazlıaka'yı ağırladı

2016'da partisinden bir milletvekilinin, TBMM'deki makam odasındaki Atatürk resmini indirdiği iddialarını gündeme getirdiği için CHP'den ihraç edilen ancak geçtiğimiz Eylül ayında CHP Genel Merkezi tarafından affedilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka bugün Alanya’daydı

POLİTİKA 05.12.2019, 17:25 05.12.2019, 17:29
CHP’liler vekil Aylin Nazlıaka'yı ağırladı
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KENDİSİNİ karşılayan kalabalık parti grubuna seslenen Aylin Nazlıaka, "İktidar yürüyüşümüz büyüyerek devam edecek” dedi. Kadının Atatürk Cumhuriyeti'nde yeri ile günümüz Türkiye'sindeki yeri arasındaki farka dikkat çeken Nazlıaka, kadın katliamlarına değindi, ayrıca toplumsal muhalefet ile örgütlü mücadeleyi birleştirmenin önemini bir kez daha vurguladı. Nazlıaka, “Kurtuluş Savası sırasında kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, o mücadelenin bir parçası olan, o zorlu yolu kat eden ve dünya üzerinde görülmemiş bir zaferle ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan, o Türk kadınlarının da mücadeleci kadınların da bu dönemde bir kez daha anılması gerekiyor. Halide Edip Adıvar’dan tutun Gördesli Makbule’ye, Erzurumlu Kara Fatma’ya, Onbaşı Nezahat’a kadar birçok kadınımız o süreçte kurtuluş ve kuruluşa giden yolda yolların taşlarını döşemiştir” dedi.

‘KADINLAR HAKLARINI KAYBEDİYOR’

Kadınların Cumhuriyet’in ilk yıllarında pilot, hâkim, akademisyen, öğretmen ve mühendis olduklarını söyleyen Nazlıaka, “Ama bugün dönüp baktığımızda kadınlarımız ne noktada dediğimizde, üzülerek söylüyorum ki, bırakın yeni haklar kazanmayı, var olan haklarını koruma mücadelesi veriyorlar. Bugün ne yazık ki her 3 kadından 1’i şiddete maruz kalıyor. Her gün bir kadın katliamı yaşanıyor. Çocuklara yönelik taciz, tecavüz, cinsel istismar vakaların da son 8 yılda yüzde 700’lük bir artışla karşı karşıyayız. Kadınlarımız hem iş güvencesinden hem de iş güvenliğinden mahrum bırakılıyor. Ülkeyi yönetenler ise ‘ben kadın-erkek eşitliğine sahip olduğuna inanmıyorum’ diyerek zihniyetini ortaya koyuyor. Peki, biz bu durumda ne yapmalıyız? Elbette ki karamsar olmak gibi bir şansımız ve ihtimal yok. Atatürk’ün bu konu da çok önemli bir sözü var. Umutsuz vaka yoktur, umutsuz insan vardır. Biz umutsuz değiliz, hiçbir zaman da olmayacağız. Bunun için yapacağımız 3 şey var. Örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Bunu yaptığımız takdirde aşamayacağımız hiçbir engel yok” diye konuştu.

#CHP #nazlıaka #Atatürk #Alanya #güncel alanya #haber alanya
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