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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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CHP’liler Gökçek’e sahip çıktı, AKP'liler tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili ve CHP’li üyeler arasında 'Melih Gökçek' gerginliği yaşandı

CHP’liler Gökçek’e sahip çıktı, AKP'liler tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili ve CHP’li üyeler arasında 'Melih Gökçek' gerginliği yaşandı

10 Ekim 2017 Salı 17:14
CHP’liler Gökçek’e sahip çıktı, AKP'liler tepki gösterdi
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasını istediği öne sürülmüştü.
İstifa iddiaları sürerken dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili ve CHP’li üyeler arasında tartışmalar yaşandı.
"SEÇİLMİŞLER İSTİFAYA ZORLANIYOR"

CHP’li üyeler “Seçilmişler istifaya zorlanıyor. Milli irade yok ediliyor. Başkanlar şaibe altında” dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya “Türk demokrasi tarihinde AK Parti yeni bir yöntem geliştirdi, seçilmişleri istifaya zorlamak. Halkın seçtiği ve adına milli irade dediğimiz bu olguyu farkında olmadan yok ediyoruz. Belediye başkanlarını istifaya zorlamak o insanları hem şaibe altına sokmak hem de toplum nezdinde sicillerini karartmak değil midir?" ifadelerine yer verdi.
AK PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

AK Partililer ise CHP’lilerin siyasi hamle yaptığını savunup “Rıza olmadan el çektirme olmayacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ANKARA Büyükşehir Belediye MeclisiAk PartiliMelih GökçekCHP
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