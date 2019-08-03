CHP’liler Alanya’nın geleceğini konuştu

Alper Kutay

ALANYA'NIN geleceği için fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen İrfan Akgün, “Doğu bölgesi yürütme kurulu üyelerimize teşekkür ederim” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Muhittin Böcek’le Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan CHP’nin Alanya’ya hak ettiği hizmetleri getireceğini söyleyen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Sayın Böcek Alanya’nın sorunlarına hakim. Biz de Antalya’da yaptığımız toplantıda Alanya’nın ihtiyaçlarını kendilerine bildirdik” diye konuştu.