CHP’liler Alanya’nın geleceğini konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, CHP Başkan Yardımcısı İrfan Akgün ve yönetim kurulu üyelerinin doğu bölgesi yürütme kurulu ile bir araya geldiğini açıkladı
POLİTİKA 02.08.2019, 22:49 Enes Subaşı
Alper Kutay
ALANYA'NIN geleceği için fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen İrfan Akgün, “Doğu bölgesi yürütme kurulu üyelerimize teşekkür ederim” dedi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Muhittin Böcek’le Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan CHP’nin Alanya’ya hak ettiği hizmetleri getireceğini söyleyen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Sayın Böcek Alanya’nın sorunlarına hakim. Biz de Antalya’da yaptığımız toplantıda Alanya’nın ihtiyaçlarını kendilerine bildirdik” diye konuştu.
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