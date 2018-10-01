CHP’liler adayını tabana danışacak

Dün Ankara’ya giden Çorbacı, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP’liler adayını tabana danışacak
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve yönetim kurulu üyeleriyle Ankara’ya gitti. Bugün yapılacak CHP Grup Toplantısı’na katılacak olan Çorbacı, ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek yerel seçim öncesi dosya sunacak. 6 Ekim Cumartesi günü yerel seçimlerle ilgili Danışma Kurulu Toplantısı yapacaklarını söyleyen Çorbacı, şu bilgileri verdi: “6 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda Danışma Kurulu Toplantısı yapacağız. Yerel seçimlerle alakalı partililerimizle, eski ilçe başkanlarımızla, eski meclis üyelerimizle, tüm örgütümüzle beraber toplantı yapacağız. Çok ciddi bir talep oldu. Çok ciddi kenetlenme aşamasına girdik.”
 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 00:02
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