CHP’li Zavlak adaylığını 3 Kasım'da açıklayacak

ALPER KUTAY

İLÇE başkan adaylarından Ömer Zavlak, 3 Kasım Pazar günü saat 11.00’de CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nda adaylığını resmi olarak partililere açıklayacak. Zavlak, seçime ‘Ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen’ sloganıyla hazırlanıyor. Kongre öncesinde Zavlak adaylığını açıklayan ilk isim olacak. Ömer Zavlak, açtığı seçim ofisinde CHP’nin kuruluşundan günümüze görev yapan genel başkanlarının fotoğrafı astı. Oba Mahallesi’nde açtığı seçim ofisinde çalışma masasının arkasında CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten itibaren mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar olan tüm genel başkanlarını fotoğrafını asan Zavlak, özellikle Dim bölgesinde etkili bir isim olarak tanınıyor. Seçime iddialı hazırlanan Zavlak, “Mükemmel biri olmanıza gerek yok. Davranışlarınız sahte olmasın yeter, günaydın umuda ve yarına” notuyla delegelere seslendi.