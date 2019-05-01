CHP’li Karagöz’den patronlara çağrı

İŞÇİLERİN haklarının korunması için yapılması gerekenleri sıralayan Karagöz, şunları söyledi: “Her sene sayıyoruz, gerçekleşene kadar her sene saymaya devam edeceğiz. Gelecekte sıradan görülecek bu haklar bir an önce verilmelidir. Günlük çalışma 6 saate indirilmelidir. Yani günde 3 yerine 4 vardiya çalışma olmalıdır. 8 saat verimsiz çalışma yerine ciddi 6 saat çalışma daha iyidir. İşçiler çalıştıkları şirketin doğal hisse payı sahibi olmalıdırlar ve şirkete kattıkları değerden yıllık kar payı almalıdırlar.

‘TATİL İÇİN EKSTRA KUPON VERİLMELİ’

Kıdemleri arttıkça hisse payları da artmalıdır. Nasıl ki halka açılan şirketlerin hisseleri para ile alınabiliyorsa, işçiler de emekleri ile hisseyi alabilmelidir. Tüm işçilere yılda bir kez sadece tatilleri için kullanabilecekleri yol ve konaklama masraflarını karşılayan tatil kuponu verilmelidir. Tatilsiz çalışma angaryadan farklı değildir. Teknolojik projelere daha çok teşvik verilmeli, zor işler makinelere bırakılarak istihdam alanlarında uzmanlaşma sağlanmalıdır. Böylece işler arasındaki zorluk farkı en aza indirilerek çalışma alanında barış sağlanmış olur. Emeklilik yaşı daha aşağıya çekilmeli ve emekliler için istihdam projeleri hayata geçirilmelidir. Hepimizin halkımız için yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Yaşasın emeğin gücü, yaşasın çalışkan ve alın teri ile yaşayan halkımız!”