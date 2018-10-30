CHP’li Karagöz’den İstanbul’a rest

KARAGÖZ, “Görmek isteyene Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana Türk milletinin cesur havacıları, yatırımcıları elbette vardır. İnönü savaşında, Kütahya Eskişehir çarpışmalarında mucizeyle havalanan uçaklar sayesinde bugün bu topraklarda olduğumuzu unutmamak lazım. Siz yine de ‘Neyse, bari olmadık bir şey koymadılar’ diye mutlu olmaya devam edebilirsiniz. Ben bu isimle, 2023 havacılık vizyonundan pek bir şey beklenmeyeceğini düşünüyorum” dedi.