CHP’li Karagöz 'Muharrem İnce' iddialarını değerlendirdi

KARAGÖZ, “Görüyoruz ki, genel siyasetle ilgili bir konu olduğu zaman ‘Bizim işimiz değil, biz yerele bakarız’ diyen AKP'li arkadaşlar, suni ve gereksiz bir gündem olan ‘Sarayda görüşme mi olmuş’ konusunu ısıtıp duruyor. Kin kusar gibi yok CHP şöyle, böyle; o kadar itici ve kutuplaştırıcı geliyor ki anlatamam. Konuyu uzatmaya hiç gerek yok.

‘GELİN EKONOMİYİ KONUŞALIM’

CHP 96 yıllık bir partidir. Bırakın Genel Başkanını, ilçe başkanını bile kimse dizayn edemez. Daha açık söyleyeyim, CHP'de ilçe başkanı adayları Ankara’ya gidip oradan seçilse, örgüt inat eder yine de diğer adayı seçer. Burada klasman farkı olan demokrasi anlayışını tartışacak değiliz. Malzeme arayan dostlara AKP'nin bir dönem her gün söylediği 3 dönemden fazla görev almama kuralını tartışmalarını tavsiye ederim, hakikaten ne oldu o iş? Ha, ‘genel siyasete başlıyoruz’ diyorlarsa karşılıklı çıkalım şöyle biraz ekonomi, eğitim tartışalım, çok da iyi olur” dedi.