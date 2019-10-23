CHP’li Karadağ'dan Ak Parti'ye mesaj! ‘Mustafa Toklu medyadan bizi takip etsin’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün yapıldı. CHP’nin büyük kurultayı öncesi yapılacak delege seçimleri ile ilgili üyelere çağrı yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Delege seçimlerinde oy kullanacak üyelerimizin isimleri 21 Ekim’de askıya çıktı. İtiraz süresi devam ediyor. İsmi olmayan üyelerimiz itiraz edecek ve bu sürecin ardından son listeler askıya çıkacak. Listeler 27 Ekim’e kadar askıda olacak” dedi. Alanya’da hayata geçirilecek Cumhuriyet Ormanı Projesi’nin başlayacağını belirten ve Antalya’da başlayan Altın Portakal Film Festivali’ne vatandaşları davet eden Karadağ, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya da yanıt verdi.

‘TOKLU ARKADAŞIMIZ BİZİ TAKİP ETSİN’

Toklu’nun, “Cadde ve bulvarların Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Alanya Belediyesi’ne geçmesine karşı değiliz ama burada çalışan işçilerin yerlerinin değiştirilmemesini ve işlerine devam etmelerini istiyoruz” açıklamasına yanıt veren Karadağ, “Toklu arkadaşımız sağ olsun duyarlılık gösteriyor ama arkadaşımızın bizi takip etmesini kendilerine öneriyorum. Cadde ve bulvarların devriyle ilgili 200’e yakın işçi kardeşimizin yerlerinin değişimi söz konusu olacak. Burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de dediği gibi hiçbir personelin mağdur olmaması, evine ekmek götürmesi için gayret gösteriyoruz” dedi.

‘MÜDÜRLER BAŞKA YERE ATANACAK’ İDDİASI

“Bizim de gözümüz Ak Parti’nin üzerinde olacak” diyen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Alanya’daki hükümete bağlı birim amirleri konusunda son günlerde aldığımız bazı duyumlar var. Bir takım atamalar, yer değiştirmeler ve kayırma iddiaları söz konusu. Bizim de gözümüz hükümetin ve yaptıkları icraatların üzerinde. Türkiye’de her zaman siyasete yol gösteren bir parti olarak bu takibi sürdüreceğiz ve her zaman halkımızın yanında olacağız” dedi.