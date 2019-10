CHP’li Karadağ: Alanya’da 1’inci olacağız

ALANYA’NIN sesi Dim TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Politika Kulisi yeni sezona bomba gibi başladı. Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ oldu. Başkan Karadağ, seçim sürecini ve sonrasını yorumladı. Yanı sıra merak edilenlere ilişkin soruları Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından yanıtladı. Başkan Karadağ “Türkiye’de esen rüzgarı Alanya ölçeğinde bir fırtınaya dönüştürerek, Alanya’da birinci parti olacağız” dedi.

‘BARIŞ PINARI’NA TAM DESTEK VERİYORUZ’

Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirten Başkan Karadağ “Biliyorsunuz Barış Pınarı’nın 3 günü. Allah ordumuza güç versin. Şehit olan askerlerimizin de ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Bu harekat yapılmalı mıydı? Evet yapılmalıydı. Çünkü terör ülkemizde çok can yaktı. Çok ailenin ocaklarını söndürdü. Ülke ekonomisine müthiş zarar verdi. Barışı mutlaka sağlamalıyız. Biliyorsunuz bu harekat 30 kilometrelik güvenli bir alan oluşturulması için yapılmıştır. İnşallah en kısa sürede oluşturup az zarar ile çıkarız. Yurt dışından gelecek terör hareketlerini durdururuz. Partimizin kurucusu olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Yurta sulh cihanda sulh’ demiştir. Biz Atatürk ilkelerinden sapmaksızın yaşarsak, o zaman refaha ereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMİN ORTASINDA SÜRECE DAHİL OLDUK’

Karadağ parti içerisinde herhangi bir doku uyuşmazlığı yaşanmadığını vurgulayarak “Biz yönetime geldiğimizde parti içi istifalar söz konusuydu. 1 gecede kendi yönetimimizi oluşturduk. Bizim şu an ki yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın her biri ilçe başkanlığı yapacak seviyededir. Bir çoğu da zamanında yöneticilik yapmış veya yönetim kurulunda yer almış arkadaşlardır. Seçimlerin ortasında geldik. Göreve geldiğimizde seçim arabaları giydirilmiş broşürler basılmıştı. Muhittin Böcek birinci toplantısını, mitingini bile yapmış idi. Biz 1 gecede arkadaşlar ile toparlandık ve seçimin ortasında seçime dahil olduk. Bu secimi de çok güzel atlattık. Geldiğimizde meclis üyesi arkadaşlar belirlenmiş idi. YSK’ya bildirilmiş idi. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımız bu partiye gönül vermiş ve bizim ile beraber uyum içerisinde çalışan arkadaşlardı. Bu zamana kadar da ayrımcılığa yol açacak herhangi bir tartışma konusu olmamıştır. Biz fikir birliğine tartışarak ulaşırız. Büyükşehir ile de hiçbir problemimiz yok” dedi.

‘İTTİFAK ADAYIMIZ SÖNMEZ İLE YAKIN DOSTUZ’

Başkan Karadağ seçim sürecine ve Alanya’da Millet İttifakı’nın adayı olan Abdullah Sönmez’e ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Tabi ki görüşüyoruz. Dün bir araya geldik. Fikir alışverişleri yapıyoruz. Ben şahsen Abdullah Sönmez ile yakın bir dostum. İttifaklara bakıldığı zaman Alanya’da oluşan bir projeden bahsetmemiz pek mümkün değil. Tüm Türkiye’de oluşan komplike bir proje söz konusuydu. Abdullah Sönmez de İyi Parti’den Alanya Belediye Başkan adayımız oldu. Kendisi ile uyumlu bir seçim çalışması yaptık. Ancak Alanya’da bu takdiri gördük. Büyük şehrimiz şu anda görev başında. Alanya Belediyesi’nde meclis üyelerimiz görevlerinin başında. Bu anlamda hem kendi meclis üyelerimiz, hem de ittifak ortağımız olan İyi Parti’li meclis üyelerimizle grup toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Aldığımız kararları da meclise yansıtmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘PARLAMENTER SİSTEME GEÇENE KADAR BİRİZ’

İttifakı yorumlayan Başkan Karadağ “İttifaklara ilişkin alınacak kararların hepsi genel başkanlıklar düzeyinde gerçekleşecektir. Ortak paydalarımıza bakacak olursak, bizim İyi Parti ile ortak paydamız çok çok fazla. En önemli ortak paydamız da Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren parlamenter sisteme geçmek. Bu sisteme geçene kadar bu ortaklığın devam etmesinin yanındayız. Birlikte iyi projelerimiz var. Hem genel merkezler düzeyinde, hem il düzeyinde, hem de ilçeler düzeyinde var. Ben bunun devam edeceği kanısındayım” dedi.

‘ESEN HAFİF RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞECEK’

Yönetime gelip seçimi atlattıktan sonra Alanya ve 102 mahallesinde yürütmüş oldukları çalışmaları aktaran Başkan Karadağ “Bu kısa dönemde esen hafif rüzgarları, fırtınaya dönüştürmek için gereken altyapıyı ayarladık. 102 mahallede temsilciliğimiz var, oluşturduk. Genel merkezden gelen bir tebligat veya duyuru anında Karapınar temsilcimize kadar ulaşıyor. Dijital dünyaya ayak uydurmak adına sosyal medya ağlarımızı, WhatsApp gruplarımızı oluşturduk. 102 mahallemize ve 102 mahallemizin içerisinde oluşturduğu komisyonlara anında ulaşıyoruz. Parti içerisinde komisyonlar kurduk. Çevre komisyonundan, şehircilik komisyonuna, esnaf komisyonundan, turizm komisyonuna kadar. Bir çok konuyu içerisine alan ve halkımızın bütün sorunlarını bu ihtisas komisyonlarında ele alarak çözüme kavuşturma projemiz devam ediyor. Aynı zamanda 4 mahalle de temsilcilik ofislerimiz hayatta. Onlar her gün açık vaziyette ve halkımızın hizmetindeler. Halkımız çaylarını içmekte ve gelişen politikaları takip etmekteler. En temel amacımız elbette ki halkımızla bir arada olabilmek. Şu anda esen rüzgarı mutlak surette bir fırtınaya dönüştürerek Alanya’da birinci parti olacağız” şeklinde konuştu.

‘BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK SÖZÜNÜ TUTTU’

Başkan Karadağ son günlerde Alanya gündeminin en önemli konularından biri olan caddelerin devrini de yorumladı. Karadağ “Sayın Başkan Muhittin Böcek seçim çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları küçük belediyelere devrinin sözünü verdi. Muhittin başkanımız bu sözü verirken de ‘Alanya Alanya’dan yönetilmeli’ dedi. Sloganı buydu. Sözünü de tuttu” dedi.

‘HİÇBİR PERSONELİMİZ MAĞDUR OLMAYACAK’

Görevlendirmeleri de değerlendiren Karadağ “Ayrıca bir kez daha duyuruyorum ki bizim dönemimizde hiçbir çalışan personel mağdur edilmeyecek. Hiç kimse kırmızı çizgilerimiz ihlal edilmediği sürece işinden edilmeyecek. Birim değişiklikleri söz konusu olabilir. Kimisi mezarlıklarda görev alır. Kimisi belki ASAT’ta görev alır. Ama hiçbiri mağdur olmaz. Bu görevler de ihtiyaca göre belirlenir” ifadelerini kullandı.

‘BEN ALANYA’NIN İL OLMASINI İSTİYORUM’

CHP’li Karadağ Alanya’nın il olmasını istediğini vurguladı. Sorunların ancak böyle çözüm bulacağına dikkat çeken Başkan Karadağ “Alanya ile Antalya arasında 140 kilometre var. Ben Alanya’nın il olmasını istiyorum. Böyle bir talebim var. Eğer Alanya il olursa bu tür konuşmalara gerek kalmayacağını düşünüyorum. Cadde sokaklar konusuna gelirsek, dediğimiz gibi il olursa böyle bir söylem zaten söz konusu olmayacak. Tamamı ilin olacak” şeklinde konuştu.