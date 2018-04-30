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CHP’li Demirci’den demir gibi ‘imar barışı’ yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, 28 Nisan’da İzmir Ticaret Odası Özel Meclis toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, ‘imar barışı’ adı altında kaçak yapıların belli bir ücret karşılığında affedileceğini söyledi.  Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve şehir plancısı Erkan Demirci, konuyla ilgili olarak “Yasadışı yapılmış binaların yasallaştırılması, şehre karşı işlenmiş suçlardandır. Bugün Berat Kandili. Berat, aklanma ve hükümlülükten kurtulma demek. Bu yasayla, bu yapıyı yapanlar devlet nezdinde aklanmış olacaklar. İnsanların vicdanlarında ve Allah katında böyle bir aklanma olacağını sanmıyorum.” dedi

CHP’li Demirci’den demir gibi ‘imar barışı’ yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, 28 Nisan’da İzmir Ticaret Odası Özel Meclis toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, ‘imar barışı’ adı altında kaçak yapıların belli bir ücret karşılığında affedileceğini söyledi.  Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve şehir plancısı Erkan Demirci, konuyla ilgili olarak “Yasadışı yapılmış binaların yasallaştırılması, şehre karşı işlenmiş suçlardandır. Bugün Berat Kandili. Berat, aklanma ve hükümlülükten kurtulma demek. Bu yasayla, bu yapıyı yapanlar devlet nezdinde aklanmış olacaklar. İnsanların vicdanlarında ve Allah katında böyle bir aklanma olacağını sanmıyorum.” dedi

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:45
CHP’li Demirci’den demir gibi ‘imar barışı’ yorumu
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YASALARA ve mevzuata aykırı yapılan ve dolayısıyla yıkılması gereken binaların, ‘imar barışı’ adı altında, belirli bir ücret karşılığında affedilmesi gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak Dim TV’ye (dimtv.tv) konuşan Alanya Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyesi ve şehir plancısı Erkan Demirci, bu uygulamanın şehre karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirterek “Adına ister ‘imar barışı’ deyin ister ‘imar affı’ deyin, yasadışı yapılmış binaların yasallaştırılması, şehre karşı işlenmiş suçlardandır. Bu, iki kere ikinin dört olduğu kadar kesindir. Anlaşılır olması açısından bir örnekle yaklaşayım: Komşunuzun ve sizin 5 katlı bina yapma hakkınız olduğunu düşünün. Belediyeden ruhsatınızı aldınız, 5 katlı binanızı buna uygun bir şekilde yaptınız. Komşunuz ise binanın subasman kotunu sizinkinden bir metre yüksek aldı ve binayı bir kat fazla yaptı. Çatıyı mevzuat öngörülenden daha yüksek yaptı ve sizin dairenizin düşmesine yol açtı, maddi ve manevi anlamda sizi zarara uğrattı. Yapılacak olan bu düzenlemeyle, haksız olarak inşaat yapan kişinin binası belli bir ücret karşılığında affedilecek. Alanya kamuoyuna soruyorum: Bu vicdani midir, doğru mudur? Bu hukuki olabilir, ama vicdani değildir.” dedi. 

‘DEVLETÇE AKLANACAKLAR AMA…’
Demirci, Alanyalıların Berat Kandili’ni kutlayıp şöyle bir gönderme yaptı: “Bugün Berat Kandili. Berat, aklanma ve hükümlülükten kurtulma demek. Bu yasayla, bu yapıyı yapanlar devlet nezdinde aklanmış olacaklar. İnsanların vicdanlarında ve Allah katında böyle bir aklanma olacağını sanmıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımCHPİmar BarışıErkan Demirci
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