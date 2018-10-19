CHP’li başkanlardan Alanya çıkarması 

SOSYAL Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği tarafından organize edilen Sosyal Demokrasi Semineri için Alanya’ya gelen Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konferans öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe örgütünü ziyaret etti. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı CHP’li belediye başkanları ilçe örgütünde yerel seçim sürecine ilişkin istişarelerde bulundular.

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ziyaretlere ilişkin yapmış olduğu açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi’nin gururu iki tane belediye başkanımız buradalar. Ankara’nın Çankaya ilçesinin başarılı belediye başkanı sayın Alper Taşdelen ve Antalya’mızın gururu sayın Ümit Uysal yanımızda, ilçe örgütümüzü ziyaret etti. Sosyal Demokrasi Semineri’ne katılım sağlamak adına buradalar ve öncelikle ilçe örgütümüzü ziyaret ettikleri için de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘COĞRAFYAMIZ 12 AY BOYU TURİZME UYGUN’

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal “Sosyal Demokrasi Derneği’nin davetlisi olarak Alanya’yadayız. Bu vesile ile öncelikle ilçe örgütümüze geldik arkasından da esnaf odamızı ziyaret edeceğiz. Burada ilçe başkanı ve üyelerimiz ile birlikte yerel seçim sürecine ilişkin kısaca istişarelerde bulunduk. Böylesi süreçlerde bütün sorunların masaya yatırılması ve her şeyin açık seçik konuşulması gerekiyor. Böyle bir dönemdeyiz. Özellikle turizmin 12 aya yayılması gerekmektedir. Bizim olanaklarımız 12 ay yayılması Antalya ve geneli düşünüldüğünde son derece büyük bir önem arz etmektedir. Maalesef, sahillerimizle, dağlarımızla, su kaynaklarımızla yılın sadece 4-5 ayına sıkışıp kalan bir turizme ev sahipliği yapıyoruz. Bizim 12 ay boyunca turizmi icra edebileceğimiz bir coğrafyamız var. Geniş olanakların planlanarak uygun bir geleceğe dönüştürülmesi lazım. Bizlerin Muratpaşa’da yaptığımız belediyecilik tamamen milletin, halkın ihtiyaçlarına dönük bir belediyeciliktir. Bu anlayışla aynı hizmetleri bütün Antalya’mıza yaymak istiyoruz” şeklinde konuştu.