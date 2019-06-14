CHP’li Bağışlar’dan eleştirilere yanıt: 'Adem Başkan'a düşman değiliz'

BAĞIŞLAR, Kutay’ın sorularını yanıtladı. Meclis üyeliğinin yanı sıra inşaat mühendisi ve Mahmutlar Belediyespor Başkanı da olan Yılmaz Bağışlar, son haftalarda özellikle belediyenin şirketleşmesi konusunda Başkan Adem Murat Yücel’e desteğinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Bağışlar, eleştirilere yanıt verirken, ‘Biz düşman değiliz’ diyerek desteğinin arkasında olduğunu belirtti.

‘UCUZ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIZ’

İsminden en çok söz ettiren ve en çok tartışılan genç siyasi ismi olan Yılmaz Bağışlar, şirketleşmeye desteğinden ötürü gördüğü tepkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Bağışlar, Başkan Yücel’e bu konuda destek vermesi ile ilgili, “Millet ittifakı olarak Adem Bey’le ya da Adem Bey’in bizlerle kişisel sorunu yok. Seçilmiş meclis üyeleriyiz, sokaktaki vatandaşın hangi partiden olduğuna bakmazsızın istek ve taleplerini iletiyoruz. Biz oraya vatandaşa doğru hizmeti getirebilmek, bir şeyler kazandırabilmek için gittik. Adem Bey geçmiş dönemde komşu beldemizin belediye başkanıydı. Doğru yaptıklarını destekleyip, yanlışına yanlış diyeceğiz. Siyaset uzlaşı sanatıdır. Plan Bütçe Komisyon ve Meclis Üyesi olarak faaliyet raporları incelendiğinde gelirin %65’inin durağan gelirlerden, reklam vergi, dükkan kirası gibi gelirlerden oluştuğunu gördük. Alanya’nın tarım ve turizm kenti olarak potansiyelini kullanamadığı eleştirisi yaptım. Alanya’nın tarım ve turizm potansiyellerini doğru şekilde analiz edip gelirini Alanya’ya kazandırmamız gerekiyor. Alternatif turizm alanları geliştirilmeli. Adem Bey’in yaptığı güneş enerjisi sistemi 4 milyon lira gelir elde ettik, bu çok muazzam bir rakam. Bu ne kadar ufuk açıcı, vizyon katıcı bir düşünce. Dün Sapadere Kanyonu ihale edildi 2 milyon 400 bin gibi bir rakama. 2007-2008 yıllarında Kaymakam Hulusi Doğan önderliğinde Sapadere Kanyonu projesini kazandıranlardan biriyim. Bu yatırım kolay kazanılmadı. Büyük zorluklarla başardık bunu. Bu konuyu açmamın sebebi şu; o dönemde de yatırım yapılırken çok zorluklar yaşatıldı ama biz bu projenin çok faydalı olacağına inanıyorduk” açıklamasında bulunarak, doğru bulduğu adımları her zaman destekleyeceğinin altını çizdi.

Bağışlar, “Bugün geldiğimiz noktada da bu tür söylemler cesaret ister. Ama vatandaş bu görevi bize verdiyse bedeli ne olursa olsun söylemeliyiz. Birileri bunu ucuz siyasete alet edebilir ama bunlara aldırmamalıyız” dedi.

‘İLÇE BAŞKANI’MIZ DA DESTEKLEDİ’

Partisinden tepki görüp, görmediği sorusuna Bağışlar’ın cevabı, “İlçe Başkanı’mız da şirketleşmeyi destekliyordu ama Alanya genelinde ‘Yılmaz Bağışlar’ın ne beklentisi var?’ dendi. Ama şirketleşme konusu benim kafama yattı ve destekledim. ‘Rant sağlanır mı?’ korkusuyla bir yere varamayız. Korkuyla düşünüp kendimizi kitleyemeyiz, önümüze bakmalıyız. Şirketleşme de böyle bir konudur” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın belediyede şirketleşmeye tepkisiyle ilgili Bağışlar’ın açıklaması, “Bizim parti içinde görüştüğümüz konular parti içinde kalır, paylaşılması gerektiği kadarını paylaşırız. Yücel Bey çok değerli bir ilçe başkanı, bunu neden söylüyor, düşüncesi nedir, mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır” oldu.

‘ARIK’LA HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK’

Yılmaz Bağışlar, Fikret Arık’la aralarında problem yaşandığı iddialarını “Fikret Arık’la hiçbir sıkıntımız yok. Fikir ayrılıklarımız olmuş olabilir, parti içinde de olan bir durum bu. Hayatın olağan akışı bu. Ama bu kesinlikle bir kavgaya neden olmadı” şeklinde yanıtladı.

‘HAZIMSIZLIK PROBLEMLERİ BENİ BAĞLAMAZ’

İlçe Teşkilatı içerisindeki hiyerarşiye aykırı olarak değerlendirilebilecek çıkışları ile gündeme gelen Bağışlar, “Sorunlar tabii buradan kaynaklanabilir. İnsanların hazımsızlık problemleri nedeniyle geri çekilemeyiz. Biz bu göreve gelirken halkımıza en doğrusunu yapacağımızın sözünü vererek geldik. Ben bir vatandaş olarak bu memleketle ilgili yapmak istediklerimizi, dileklerimizi paylaşmak zorundayım. Mahmutlar Belediyespor’a başkan olduğum ilk sezon onları şampiyon yaptım. Bulunduğum hiçbir ortamda geriye kalmadım. Sivri görünüyorum. Bazen kendime etliye sütlüye karışma diyorum ama bu memleket böyle kurtulmaz, etliye sütlüye karışmak lazım” açıklamasında bulundu.

Son meclis toplantısında gündem dışı söz alarak bireysel olarak belediyelerin spor okullarından ücret alınmaması talebinde bulunan Bağışlar, “Spor okullarından 150’er lira alınmasın dedim. Çocuklarına bu yüzden mahcup olan aileler tanıyorum. Bu önergeyi verdik. Komisyon’da görüşülecek. Komisyon’da da çok uyumlu bir çalışma var. Biz onlara saygı duyuyoruz, onlar bizim fikirlerimizi dinliyorlar. Komsiyonlar belediyeler için çok önemli. Biz istesek de istemesek de orada çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlıyor” dedi. Bağışlar, komisyonların belediyeler için önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

‘KENTİN DİSİPLİNE İHTİYACI VAR’

Zabıtaların Mahmutlar’da dükkanların önündeki oturma alanlarını kaldırması konusu üzerine Bağışlar’ın açıklaması, “Kardeşim de orada emlakçı, ben kardeşime itiraz etme, ilk sen kaldır dedim. Adem Başkan’ın şehrin disiplini ile ilgili çalışmaları var. Böyle bir karar alındı. Cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan kullanım alanlarını seksen santimetreye çekilme kararı alındı. Esnaf sezon başında bize söylenseydi malzeme almasaydık dedi ama alınmış böyle bir karar ve yapacak bir şey yok. Bu kurala uymak zorundayız. Belki biraz yıpranacağız ama karşılıklı hassasiyetle yaklaşmamız lazım. Kent disiplinine ihtiyacımız var. Alanya’nın marka değerinin yükselmesi lazım diyoruz. Bunun sorumluluğunu esnafla sınırlandırmak da doğru değil. Bu konuyu farklı alternatiflerle geliştirmek lazım” oldu.

CHP’li Bağışlar, son Meclis’te spor alanları ile ilgili verdiği önergeyle alakalı, “Biz, Mahmutlarspor Kulüp Başkanlığı’na geldiğimizde ilk hedefimiz bir spor alanı kazandırmaktı. Bu gençlere, çocuklara spor alanı ihtiyacı çok elzemdi. Mahmutlarspor bünyesinde birçok branş var fakat bu branşları uygulayabileceğimiz yerimiz yok. İlk kararımız da bir saha kazandırmak oldu. Ancak sahanın yapabileceği bir tahsisli spor alanı yoktu. İlk hedefimiz bir futbol sahası ve soyunma odaları, yanı sıra kapalı bir bina. Çok komplike bir tesis değil amacımız” açıklamasında bulundu.

‘TESİS İNŞAATI DEVAM EDİYOR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Alanyaspor’un Mahmutlar’da yapılacak olan tesisleri ile ilgili durdurma kararı alacağı iddiaları sorulan Bağışlar, “Alanyaspor çok büyük bir marka değeri. Bunun farkına yeni vardık. Alanyaspor’un Alanya’ya çok büyük bir değer kattığını düşünüyorum. Takımımız Süper Lig’e çıkmışken en iyi şekilde altyapısının hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yatırımın temelinin kimin yaptığınım bir önemi yok, gelen devam ettirilmeli. Kamuoyuna bu tesislerin durdurulacağı gibi bir haber yansıdı ama kepçelerin çalıştığını ben yerinde tespit ettim. Şu anda çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum, Muhittin Böcek’in ekonomik küçülmeye Alanyaspor tesislerinden başlayacağını düşünmüyorum” cevabını verdi.

‘MAHMUTLAR’IN KONTROLE İHTİYACI VAR’

Mahmutlar’da MOBESE kamerası eksikliği nedeniyle Jandarma Komutanlığı’nın bazı olaylarda esnaflardan görüntü talep etmek mecburiyetinde kaldığını belirten Yılmaz Bağışlar, ”Mahmutlar genelinde MOBESE kamerası ihtiyacı var, en kısa sürede bu konuyu gündeme getireceğim. Jandarma Komutanlığı kısıtlı imkanlarla muazzam bir şekilde çalışıyor, kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. MOBESE kameraları onların da elini güçlendirecektir” dedi.

‘TURİZM KALİTESİNİ GELİŞTİRMELİYİZ’

“Şehirde gördüğünüz belli başlı sorunlar neler? Önerileriniz neler?” sorusunda CHP’li Bağışlar’ın yanıtı, “İlk olarak turizm anlamında ciddi bir kalibre eksikliğimiz var. Her şey dahil sistemine de elimiz mahkum kalıyoruz. Devlet politikalarının da etkisi var ama bizim kalibremizi, katma değerimizi yükseltmemiz lazım. İşletme sahiplerinin vizyonunu geliştirmemiz, kurumlar olarak sayı üzerinden değil kalite üzerinden değerlendirme yapmamız lazım. Bakış açımız değişmeli. Kaç turistin geldiğine değil, turistin ne kadar para bıraktığına bakmalıyız. Kişi üzerinden değil, gelir üzerinden projeler geliştirmeliyiz. Gerekirse risk almalıyız. Yine en başa dönecek olursak şirketleşme konusuna destek verme sebeplerimden biri de bu. Alanya Kalesi’ne yeterince değer verilmediğini düşünüyorum. Bizim değerlerimizi pazarlayabilmemiz lazım. Bu da vakıflar, dernekler, belediyemiz, bakanlığımız aracılığıyla yapılabilir. Hepimize büyük görevler düşüyor. Öncelikle bunu önemsiyorum, turizm kalitesini geliştirmeliyiz” oldu.

‘KOMPLO KURARAK YOL ALAMAYIZ’

Yılmaz Bağışlar, kendisine gösterilen tepkilerin amacının kendisine geri adım attırılmak istenmesi olduğunu belirterek, “Benim Alanya menfaati adına Adem Bey’i desteklememden sonra farklı bir fotoğraf çıkarılıyorsa bizden beklenen geri çekilmemiz ama hayır, birlikte hareket etmeliyiz. Biz düşman değiliz. Sürekli ucuz siyaset peşinden mi koşalım? Yıllarca bu yüzden bu hale geldik. Diyalog ve uzlaşma kültürünü geliştirmeliyiz. Komplo kurarak yol alamayız. Önemli olan bir araya gelebilmemiz. Eylem olarak da söylem olarak da bunu yapmalıyız. Elimizde Sayın Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir değer varken bu çerçevede birleşmeliyiz. Birileri bir şeyler diyebilir, desinler. Önemli olan bizim neye inandığımızdır. Ben Yılmaz Bağışlar olarak bu tür şeylere prim vermiyorum. Alanya menfaatleri adına birbirimizle yarışmak bize onur verir” dedi.

‘KENT KURULU KURULMALI’

Alanya’da turizm ve tarımın geliştirilmesi, kent disiplinin sağlanması ve kimliğinin oluşturulması için siyasetten arındırılarak kurulacak bir kurulun projeler geliştirerek Alanya için hizmet etmesi gerektiğini ifade eden Bağışlar, “Bir önerim daha var; Alanya Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin, Kent Konseyi’nin, Ticaret Odası’nın içinde olduğu ve sürekli istişarelerin olduğu bir kurul oluşturulmalı. Bu kurul bazı projeler çıkmalı, siyaset dışı geliştirilmeli ki herkes katılsın. İşin içine siyaset girince birinin çıkardığı projeyi diğeri köstekleyebiliyor. Büyükşehir Yasası’nın ilçelerde uygulamayı da zorlaştırdığından bu şekilde bir kurul ile projeler geliştirilmeli, bu tür yapılar oluşturulmalı. Efektif ve etkin olunabilmesi için yasa yerele bu şekilde indirgenebilir” dedi.

‘BAŞKAN BÖCEK’E ZAMAN TANINMALI’

Büyükşehir yasasının uygulanmasında sorunlar yaşandığını ifade eden Bağışlar, “Muhittin Böcek henüz yeni, yaşadığımız süreç çok normal, biraz daha zaman verilmeli. Büyükşehir zaten yanlış bir yasa, bu süreçte zorlanması normal. Amaç köydeki Mehmet Amca’ya hizmet götürmekse başkanların arasının iyi olması lazım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 22:40