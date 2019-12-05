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CHP’li Bağışlar’dan Alanya halkına mesaj: 'Halkın parasını çarçur ettirmeyiz'

Büyükşehir’in Alanya’daki yatırımlarını durdurmadığını söyleyen CHP’li Bağışlar, “Hepsi plan program dahilinde bitecek. Ekonomik şartlara göre çalışılacak” dedi

POLİTİKA 05.12.2019, 17:12
CHP’li Bağışlar’dan Alanya halkına mesaj: 'Halkın parasını çarçur ettirmeyiz'
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ALANYA Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, vatandaşa hizmet noktasında hiçbir zaman ucuz siyaset peşinde koşmadıklarını ve halka hizmet ederken, hizmetin hızı ve kalitesi bakımından, yerinden yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’ndan, geçmiş yıllarda en fazla zarar gören ilçelerin başında Alanya’nın geldiğini söyleyen Bağışlar, “Alanya kamuoyu bu durumdan yıllarca şikayetçi olmuştur, ‘caddelerimiz elimizden alındı’ diyerek yasadan memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek de seçim sürecinde bu tepkiye kayıtsız kalamamış ve caddeleri Alanya halkına geri vermiştir. Alanya Belediyesi ile uyumlu bir çalışma gerçekleştirerek verdiği sözünü tutmuştur.
Bizler Alanya halkının menfaati adına hiçbir siyasi menfaat gözetmeksizin bu kararı uyum içerisinde alan her iki belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
‘PROJELERİN TAMAMI BİTİRİLECEK’
Mahmutlar Mahallesi’ne yapılacak Alanyaspor Tesisleri de dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya için yapılacak yatırımlar konusunda sabırlı olmak gerektiğini ifade eden Bağışlar, “Ekonomik şartların ortada olduğu böyle dönemlerde, yatırımları plansız ve acele ederek değil, bütçe planlamaları çerçevesinde, cebimizde para oranında ilerletmek, yatırımların sağlıklı yapılabilmesi adına daha akılcı olacaktır. Çünkü vatandaşlarımızın cebinden çıkan her kuruşa sahip çıkmak ve doğru şekilde harcamak gerekir. Gösteriş ve şova dönük yatırım stratejileri siyaseten kazanım sağlasa da vatandaşın cebine zarar verecektir” dedi. Alanya halkının, Büyükşehir Yasası’nın mimarlarından biri olan bir önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e hakemlik görevini 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yaparak görevi Muhittin Böcek’e verdiğini söyleyen Bağışlar, “Bu caddelerde çalışan işçilerimizin haklarını da korumak ve kollamak hepimizin ortak görevidir ve işçilerimizin hakkının korunacağı konusunda güvenimiz tamdır” mesajı verdi.

#büyükşehir #CHP’li Bağışlar #ekonomik #alanya politika #güncel alanya
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