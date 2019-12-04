CHP'li Bağışlar'dan Ak Parti'ye yanıt

ALANYA Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, “Ortak akılla yönetilen bir Alanya istiyoruz” dedi. Son meclis toplantısında Alanya'da yaşayan vatandaşları ve esnafı yakından ilgilendiren önergeler verdiklerini belirten Bağışlar, “Engelsiz Alanya Komisyonu kurulması ve engelli vatandaşlarımıza dönük proje ve yatırımların, gelen taleplerin bu komisyon tarafından değerlendirilerek yatırıma dönüştürülmesini istedik. Meclis bu talebi Sosyal Yardımlaşma Komisyonu marifetiyle bu işler yürüdüğü gerekçesiyle uygun bulmadı ve ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olması halinde kurulacağı bilgisi verildi. İsterdik ki, engellilerimize daha iyi hizmet verebilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi böyle bir komisyon kurulsun ve proje üretsin” diye konuştu.

‘ÖNERGELERİMİZ REDDEDİLDİ’

Birçok sportif faaliyetlerin sürdürüldüğü Alanya'da bu faaliyetlerin daha kapsamlı planlanması ve yeni yatırım projelerinin geliştirilmesi ile gençlerin spora kazandırılmasını amaçlayan yeni fikirlerin geliştirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Komisyonu kurulmasını da talep ettiklerini söyleyen Bağışlar, “Bu önergemiz de, bu işlerin Belediye Spor Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildiği gerekçe gösterilerek kabul görmedi. Halbuki bir çok belediyede bu komisyonun aktif olarak farklı projelerin yapımına imkan sağladığını takip ediyoruz” dedi. Esnafı ilgilendiren önergelerin ise Esnaf ve Ticaret Komisyonu’na havale edildiğini söyleyen Bağışlar, “Bütün önergeler ve soru önergeleri Belediye Kanunu’na uygun şekilde sunuldu. Yeterli cevabın alınabilmesi için yazılı olarak tekrar başvuracağız. Algı oyunları ile önergeleri ve muhalefet meclis üyelerini itibarsızlaştırma çabaları ve eylemleri bizlere değil, Alanya'nın geleceğine zarar verecektir” mesajı verdi.