CHP’li aday adayları güreşte görücüye çıktı

Alper KUTAY
ALANYA Mahmutlar 1. Altın Muz Deve Güreşleri Festivali Mahmutlar Mahallesi'nde yapıldı. Festivale Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcıları Mehmet Kula ve Adem Er, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliklerin en dikkat çeken unsurlarından biri de, CHP’nin Alanya adına Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Murat Özçelik, Mevlüt Güven ve Osman Özcan’ın CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ile birlikte festivale gelip birlikte ayrılmaları oldu. İlk kez bir arada birlik beraberlik görüntüsü veren aday adayları önümüzdeki günlerde yapılacak önseçimde birbirlerine rakip olacaklar.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 15:21