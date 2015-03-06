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CHP’den ‘Üniversite’ sorusu

Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, “Devlet Üniversitesi’ne YÖK’ten izin çıkması sevindirici ama madem YÖK’ün kararı yeni alındı, Başbakan Davutoğlu günler önce bunun müjdesini nasıl verdi? Madem erken müjde veriliyor, o halde YÖK gibi bir kuruma ne ihtiyaç var?” diye sordu

CHP’den ‘Üniversite’ sorusu

Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, “Devlet Üniversitesi’ne YÖK’ten izin çıkması sevindirici ama madem YÖK’ün kararı yeni alındı, Başbakan Davutoğlu günler önce bunun müjdesini nasıl verdi? Madem erken müjde veriliyor, o halde YÖK gibi bir kuruma ne ihtiyaç var?” diye sordu

06 Mart 2015 Cuma 13:59
CHP’den ‘Üniversite’ sorusu
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Alper KUTAY BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu’nun AKP Antalya İl Kadın Kolları Kongresi’nde verdiği “Alanya Devlet Üniversitesi” sözünün, aradan bir ay bile geçmeden yerine getirilmesi ve üniversite izninin Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) çıkması Alanya’da memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirilirken, Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve Şehir Plancısı Erkan Demirci, Devlet Üniversitesi’nin altyapısının hazır olup olmadığının iyi araştırılması gerektiğini söyledi. Demirci, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Alanya için seçim öncesinde oy için bile olsa vaat edilen Devlet Üniversitesi’ni Alanya’nın kış ekonomisine sağlayacağı katkılardan çok, kültür ve sosyal yaşamına sağlayacağı katkılar nedeniyle çok önemsiyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘YÖK’TEN ÖNCE MÜJDE NASIL VERİLDİ?’ Ama üniversite kararına ilişkin kullanılan usul aklıma bazı soruları da getiriyor. Eğer yeni üniversite kurulması kararı, sırasıyla Akdeniz Üniversitesi Senatosu, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararı ile kesinleşiyorsa, diğer kurumlar karar almadan doğrudan Başbakan nasıl müjde verebiliyor? Başbakan üniversiteyi müjdeledikten sonra diğer kurumların aleyhte karar vermeleri mümkün mü? Mümkünse, Başbakan yalancı duruma düşmeyecek mi? Niçin prosedür tamamlanmadan açıklama yapılıyor? Mümkün değilse, niçin araya bürokrasi sokulup süreç uzatılıyor? Doğrudan Bakanlar Kurulu kararı alınsa da seçimden önce süreç tamamlansa, daha iyi olmaz mı?”
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Son Güncelleme: 06.03.2015 13:02
Anahtar Kelimeler:
CHPAhmet DavutoğluYökÜniversite
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gıvrasıllı 2015-03-07 10:12:00

geç bu ayakları alanyaya yatırım gelmiş ona bak sen. alanyalı birisi olarak gelen yatırımı değil yapılmayanları tartış.

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