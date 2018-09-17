CHP’den Türel’e veryansın

Haber: Alper KUTAY

TOPLANTIYA CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Cavit Arı, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. CHP İl Danışma Kurulu’nda konuşan İl Başkanı Ahmet Kumbul, hükümeti ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i eleştirdi. Yeni dönemde TBMM'nin devre dışı bırakıldığını savunan Kumbul, anayasanın ilk iki maddesinin fiilen değiştirildiğini, Türkiye'nin artık tek kişilik bir vesayet sistemiyle yönetildiğini söyledi.

‘HÜKÜMET HALKI DÜŞÜNMÜYOR’

İktidar partisinin sistemden faydalanarak kendi menfaatlerini düşündüğünü de kaydeden Kumbul, halkı düşünen tek bir yöneticinin kalmadığını iddia etti. Eğitimin geldiği noktanın çok kötü olduğunu savunan Başkan Kumbul, "Şu an Türkiye tamamen bir yıkım yaşamaktadır. Devletin bağışıklık sistemi zayıflamıştır. Ülke her türlü mikroba ve küstahlığa açık hale gelmiştir. Türk milleti bu sorunu çözecektir" dedi. Ak Parti iktidarını devletin genetiğiyle oynamakla suçlayan Başkan Ahmet Kumbul, bu gidişle iktidar olunacak bir ülkenin kalmayacağını söyledi.

