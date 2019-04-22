CHP’den teşekkür belgesi

PARTİ binasında yapılan törende konuşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, "Mart’ın sonunda baharı görmek için çıktığımız bu yolda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni Muhittin Böcek ile kazanmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün bu başarıyı elde ederken çok değerli okul sorumlularımızın önemi takdire şayan. 31 Mart günü gerek teşkilatta, gerek sahada, gerekse okullarda çok güzel bir çalışma düzeni oluşturarak sorun yaşadığımız yerlere anında müdahaleler yaparak kısa sürede sorunların üstesinden geldik. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne CHP bayrağını dikmiş olduk. Şunu çok net görüyoruz ki, Millet İttifakı Türkiye genelinde çok güzel başarılar elde etmiş, çok iyi sonuçlar çıkarmıştır. Bizler bu ittifakın oluşmasından son derece mutluyuz, huzurluyuz, keyifli bir çalışma ortamımız var. Bu ittifak çatısı altında çalışan, emek veren en büyüğümüzden en gencimize herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Memleketimize bahar geldi.

Ben sen yok, biz varız, biz birlikte en iyisini yapacağız” dedi.