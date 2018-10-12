CHP’den otobüs kararına ret

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki ulaşım krizi ile ilgili aldığı kararı eleştirdi. Çorbacı, şu açıklamayı yaptı: “Bugün (dün) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde Alanya adına çok önemli, ciddi bir konu vardı. Biz de Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci’den bilgileri alarak CHP İlçe Teşkilatı olarak konuyu enine boyuna inceledik. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündemin 12. maddesinde Alanya’daki bazı özel halk otobüslerinin kapasitesinin artırılması ve artırılan kapasite karşılığında bedel talep edilmesine ilişkin bir gündem maddesi vardı. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporlarında da konuya ilişkin Ak Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul oyu, CHP’li üyelerin ise esnaftan talep edilen ücretin çok fazla olması nedeniyle ret oyu var.

‘BÖYLE TALEP GÖRÜLMEMİŞTİR’

Alınan kararda 7 metrelik Kargıcak-Mahmutlar otobüslerinin 9-9,5 metreye, diğer bazı otobüslerin de 9 metreden 12 metreye çıkarılması ve yapılan bu kapasite artışı nedeniyle 7 metreden 9 metreye çıkan otobüsler için 200 bin TL, 9 metreden 12 metreye çıkarılan otobüsler için de 100 bin TL ücret talep ediliyor. 4,5 yıl sonra otobüs kapasitelerinin artırılmasının geç kalınmış ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ancak kapasite artışı karşılığında istenen bedelin çok yüksek ve orantısız olduğunu, esnafın bu parayı ödemesinin, ülkemizin içerisinde bulunduğu kriz ortamında çok zor olduğunu düşünüyoruz. Sözünü ettiğim komisyon kararlarının meclis devam toplantısında değişmesi ve fiyatların düşürülmesi noktasında elimizden geleni yaptık ama olmadı. Komisyon kararlarının altında imzası olan Ak Parti ve MHP’li üyeleri aldıkları kararın esnafın yararına olmadığını anlayarak kararlarını değiştirmediler.

‘BÜYÜKŞEHİR’İ CHP KAZANACAK’

Fiyat konusunda biz CHP olarak şerhimizi koyduk, esnafın yanında durduk ancak Ak Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla karar meclisten geçti. Sayın Menderes Türel ilk göreve geldiğinde bu problemi çözeceğini söylemişti ama yıllarca esnaf ve otobüse binen vatandaş mağdur oldu. 4,5 yılın sonunda şimdi de tam seçim arifesinde iyi bir girişim yaptı ama bunda da istenen rakamların ödenmesi mümkün değil. Ayrıca ‘Ödemelerin yarısı peşin, diğer yarısı da faiziyle birlikte 6 eşit taksitte ödenecek’ maddesini de CHP olarak kabul etmiyoruz. Çünkü esnaftan ciddi bir şekilde talep var. Esnafın bu rakamları ödeyemeyeceğini düşünüyoruz. Zaten Menderes Türel de 31 Mart yerel seçimlerinde bizim CHP olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni geri alacağımızı biliyor. Bizler de biliyoruz ve buna da örgüt olarak inanıyoruz. Biz CHP olarak elimizden geleni yaptık ancak Ak Parti ve MHP’nin oylarıyla esnafı mağdur edecek bu karar kabul edildi.”