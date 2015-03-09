CHP'den o isim rekor kırdı

CHP , 7 Haziran seçimleri öncesi, önceki gün 4 kentte yapılan eğilim yoklamasıyla 23 milletvekili adayını kesinleştirdi. Malatya’da Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Zonguldak’ta iş adamı Şerafettin Turpçu, adıyaman’da doktor Selçuk Tabak, Mersin’de ise doktor Hüseyin Çamak ilk sırayı aldı. Mersin’de eğilim yoklamasını ikinci sırada tamamlayan eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 16 yıl sonra yeniden parlamentoya girebilecek bir sıradan milletvekili adayı olma hakkı kazandı.

Adıyaman’da doktor

Malatya’da 3 bin 80 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde Ağbaba, geçerli oyların yüzde 91’ine denk gelen 2 bin 191 oy ile ilk sırayı aldı. Eski Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Hulisi Porgalı da ikinci sırayı aldı. Ağbaba, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ön seçime katılan delegemiz, haziran seçimlerinde Malatya’dan aday olacak milletvekillerini tüm Türkiye’ye bir demokrasi dersi vererek belirledi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. 4 yıl önce bana güvenerek, Malatya’yı temsil etme onuruna beni layık gören yoldaşlarım, beni bir kez daha onurlandırdılar” dedi.

Adıyaman’da 6 bin 713 örgüt üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, Adıyaman Hastanesi’ndeki görevinden aday adayı olmak için istifa eden Yrd. Doç. Dr. Selçuk Tabak ilk sırayı aldı. Adıyaman’da ikinci sıra adayı parti yönetimince belirlenecek. Zonguldak’ta ise 10 bin 442 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlerde iş adamı Şerafettin Turpçu ilk sırayı aldı. Zonguldak’ta ikinci sıra aday, parti yönetimince belirlenecek.

39 bin 232 örgüt üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu Mersin’de ise Dr. Hüseyin Çamak ilk sırayı aldı. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ise ikinci sırayı alarak milletvekili listesinin üçüncü sırasında yer alma hakkı kazandı. Böylece Sağlar 1999 yılında veda ettiği parlamentodaya 16 yıl aradan sonra tekrar dönme şansı kazanmış oldu. Mersin’de birinci ve dördüncü sıralar parti yönetimince belirlenecek.

İki vekil işi zora soktu

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, eğilim yoklamasını dördüncü, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise eğilim yoklamasını üçüncü sırada tamamladı. Her iki vekil de kentlerindeki kontenjan uygulaması nedeniyle milletvekili listesinin beşinci sırasında yer alacak. CHP’nin 5 milletvekili çıkaran Zonguldak’ta iki, 12 milletvekili çıkaran Mersin’de ise dört milletvekili bulunuyor. Her iki vekil de yeniden seçilme şansını zora soktu. Ancak Atıcı’nın kıl payı vekil seçilebileceği ifade ediliyor.