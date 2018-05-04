CHP’den Muharrem İnce değerlendirmesi

Yasin ARAZ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesini değerlendiren CHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Sefa Çorbacı "Sayın İnce, halkı kucaklayan, 80 milyona Cumhurbaşkanlığı yapacak bir politikacı. Bakınız 14 yılda tam 14 kez eğitim sistemi değişti, anneler-babalar çocuklarının sene sonunda hangi sınava, ne sınavına gireceklerini bilmiyorlar. Muharrem İnce dört dörtlük bir öğretmen, dört dörtlük bir siyasetçi ve halk adamıdır. 25 Haziran sabahı, Allah'ın izniyle güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Biz Haziran'ları severiz, bahar gelecek memleketimizin dağlarına" dedi.