CHP’den Muharrem İnce değerlendirmesi

Yasin ARAZ
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesini değerlendiren CHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Sefa Çorbacı "Sayın İnce, halkı kucaklayan, 80 milyona Cumhurbaşkanlığı yapacak bir politikacı. Bakınız 14 yılda tam 14 kez eğitim sistemi değişti, anneler-babalar çocuklarının sene sonunda hangi sınava, ne sınavına gireceklerini bilmiyorlar. Muharrem İnce dört dörtlük bir öğretmen, dört dörtlük bir siyasetçi ve halk adamıdır. 25 Haziran sabahı, Allah'ın izniyle güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Biz Haziran'ları severiz, bahar gelecek memleketimizin dağlarına" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.