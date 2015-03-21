CHP'den mahalle çıkarması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeli ve ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Kadın Kolları Temsilcisi Merih Sakar'ın düzenlediği toplantıya katılarak parti politikalarını anlattı. CHP iktidarında kadın sorunları ve sosyal yardımların Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır bir şekilde nasıl yeniden düzenleneceğini örnekleyerek anlattıklarını söyleyen Zuhal Sirkeli, “Kadınlarımızdan seçimde destek istedik. Gösterdikleri ilgi, umudumuzu ve çalışma şevkimizi daha da arttırdı. 7 Haziran'da halkın iktidarının kadınlar sayesinde geleceği bilinciyle daha da çok çalışarak hazırlanıyoruz” dedi.